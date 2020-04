Al cierre del año pasado, el 60% de la población percibía sueldo mensual de $ 25.000 promedio

Compartir

El 60% de la población percibía un sueldo promedio de hasta $25.000 por mes al término del segundo semestre del año pasado, en medio de un deterioro de la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini y un retroceso del 2,2% en la actividad económica, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El informe «Distribución del Ingreso» precisó que el 10% más pobre de la población concentraba el 1,3 % del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentraba el 31%, al término del segundo semestre del año.

La mayor inequidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al «0» como el nivel de mayor igualdad y al «1» con el mayor desequilibrio.



Así, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el segundo semestre del año un valor de 0,439 puntos, contra 0,434 de igual período del 2018.



Esta desmejora en la distribución del ingreso se produjo en un año en el que la inflación fue del 53,8% y la actividad económica cayó 2,2%.



El director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Víctor Becker, consideró que «el proceso de estanflación de los últimos años se reflejó en el deterioro de la distribución del ingreso».



Durante el año pasado «tuvimos una desocupación cercana a los dos dígitos, con caída en la cantidad de las horas extras y pérdida de poder adquisitivo de los salarios. No es de extrañar las cifras que han dado a conocer el Indec haya reflejado esto», dijo Becker en declaraciones a Télam.



El especialista dijo que se percibe «una tendencia general a una mayor nivel de desigualdad, tanto en países desarrollados como no desarrollados, pero si a eso se le agrega una caída del producto, como el caso de Argentina, se agrava la situación».



El economista advirtió que «los próximos resultados van a ser peores porque las medidas para combatir pandemia del Covid-19 van a dejar resultados que serán alarmantes».



El informe sobre «Distribución funcional del ingreso» del Indec se conoció en momentos en que desde el sector empresario se plantea el tema de los salarios de los trabajadores que no desarrollan tareas a causa de la cuarentena.Uno de los secretarios de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, dijo al respecto que «en ningún momento la CGT pensó en bajar salarios y jamás estará de acuerdo en algo semejante, sea el contexto que sea».



«Lo que hay que establecer son parámetros generales para aquellos casos que no están asistiendo a trabajar, para que no quede a decisión individual del empleador (el salario) y para que el trabajador no sea vea perjudicado», sostuvo.