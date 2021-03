Trabajadores de Godoy cortan Av. Kirchner para exigir pago de sueldos

Compartir

Trabajadores de Godoy llevan adelante un corte sobre avenida Néstor Kirchner, frente a la empresa, para reclamar nuevamente el pago de los salarios adeudados y saber qué va a pasar con su situación laboral.

“Otra vez salimos a la calle para hacer pública la necesidad de trabajar y cobrar todo lo que nos deben; hoy se cumple un año de que no trabajamos, y no hay ninguna respuesta ni de la empresa ni del gobierno, los compañeros están desesperados. necesitamos cobrar, tenemos que pagar nuestras cuentas porque tenemos una familia detrás que mantener”, dijo Diego Figueroa, uno de los empleados de Godoy.

Consultado si es que sabe de la existencia de algún canal de diálogo entre la Provincia y los representantes de la empresa respondió que “supuestamente van a dar un subsidio, de parte de la empresa ya se presentaron todos los papeles, pero solo sabemos eso, no se materializó nada todavía”.

Seguidamente dejó en claro que se trata de un subsidio para el empleado, en tanto se solucione la cuestión del transporte en la provincia, pero “ya se levantó la Fase 1 y el transporte no se liberó, así que seguimos en las mismas condiciones y sin recibir ninguna respuesta”.

Asimismo, el empleado adelantó que continuarán con la medida de fuerza hasta que reciban algún tipo de respuesta favorable.

Por su lado, el secretario general de UTA Formosa, Diego Mendoza sostuvo que “los trabajadores decidieron en asamblea que se quedarán en el lugar por tiempo indeterminado”.

“Lo que buscamos es que se sienten los empresarios con representantes del gobierno provincial para ver de qué manera van a solucionar la cuestión del transporte en Formosa, porque así ya no podemos seguir, la verdad es que un año estuvimos mendigando para poder cobrar y no podemos continuar así”, aseveró.

“Ya pasaron tres semanas desde que pidieron las documentaciones para ver un subsidio para los empleados, nos dicen que sigamos esperando, pero ya no podemos aguardar más, la situación es desesperante, necesitamos que imperiosamente se dé una solución”, dijo Mendoza.

“Entiendo que la situación sanitaria está complicada, que hay circulación viral, porque también tenemos miedo a exponernos, si no podemos trabajar se respetará pero que nos ayuden de algún modo, nos dijeron que analizaron el caso y que sí nos van a ayudar, pero ya pasaron tres semanas y nada, por eso estamos acá”, cerró.

