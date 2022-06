Al fin se concretó la carga del camión N°102 para el Hospital Garrahan

Compartir

Tras varios días sin poder llevarse adelante, el jueves pasado se concretó la carga del camión 102 para el Hospital Garrahan. El encargado de dar la noticia fue justamente el referente de los voluntarios en Formosa, Ramón Garicoche.

Desde horas tempranas el pasado jueves, voluntarios de toda la provincia se acercaron a la ciudad para traer donaciones para el Hospital Garrahan.

Ramón Garicoche a través de sus redes sociales señaló que «se cargó el camión 102 y se han llegado a juntar unos 12 mil kilos de materiales para reciclar».

«Hemos realizado una nueva carga de materiales para llevar al hospital Garrahan. Hemos logrado acumular tantos kilos de papel, cartón, tapitas, llaves de bronce, placas radiográficas, desechos informáticos y latitas de aluminio para el programa de reciclados de la Fundación Garrahan».

Señaló además que esta es la segunda carga del año y es el camión 102 desde que se arrancó con la campaña en el año 2002.

Vale contar que movida solidaria se había retrasado por la falta de combustibles, situación que impidió a los voluntarios traer las donaciones desde diferentes puntos de la provincia y también a los encargados de llevar el material también por el mismo inconveniente con el gasoil.

Ramón Garicoche había señalado a un medio de comunicación de la ciudad de Formosa «no podemos realizar la carga de nuestro segundo camión del año, el 102 desde que comenzamos con esta iniciativa”.

“Ese día nos avisaron que iba a ser imposible porque no hay combustible, el camión no solo tiene que venir a descargar mercadería, sino que también tiene que tener garantizado el combustible. Es toda una cuestión terrible”, añadió.

“Además sumado a eso cuando me entero de esta situación, voluntarios del interior de la provincia me decían lo mismo, no conseguimos combustible por ningún lado, nos dijeron todos”, cerró.

