Al menos 5 provincias le pedirán al Gobierno adelantar el regreso a las aulas

Jujuy se adelantó al resto del país. Su gobernador Gerardo Morales informó el martes por la noche el plan de regreso a las aulas, compuesto de cuatro fases progresivas. Pese a que se trató del anuncio más estridente, según un relevamiento de Infobae, no será la única provincia que buscará un retorno anticipado a las clases presenciales en al menos algunas zonas de bajo riesgo de contagio.

A principios de la semana, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, había abierto la puerta a la posibilidad. “Dada la circulación del virus, que en algunas regiones del país tiene impacto y niveles de contagio más fuerte, es posible que en algunos lugares del país se pueda comenzar con antelación”, dijo.

Solo un día después llegó el anuncio de Jujuy. No es la primera vez que la provincia se adelanta. Ya lo había hecho el 12 de marzo, cuando suspendió el ciclo lectivo antes de que fuera una medida nacional, lo cual no cayó bien en el Ejecutivo.

Pese al anuncio público, el plan jujeño aún debe ser aprobado por Nación. El programa contiene un componente que va a contramano de lo que se baraja en el Consejo Federal de Educación (CFE): adelanta el receso de invierno para las próximas dos semanas y a partir del 15 de junio inicia un proceso gradual.

La primera fase contempla el regreso de los chicos de escuelas rurales con albergue. Son 2.393 alumnos que pasarán veinte días en la escuela y diez en el hogar. La segunda fase incluye al resto de la ruralidad, con un esquema de 20×10 en las dispersas -las escuelas que están distantes de los hogares- y 5×2 en las aglomeradas -las que se emplazan en los pueblos. Recién el 29 de junio llegará el momento de los colegios urbanos. Para sus estudiantes, la modalidad será de apoyo escolar, de concurrencia optativa una vez por semana.

“Llevamos más de 50 días sin circulación local del virus, lo que hizo posible este programa. El plan prioriza las zonas más vulnerables, pero se rige por las normas sanitarias. Habrá un máximo de 15 alumnos por aula y se trabajará en la desinfección de los establecimientos. En las áreas urbanas, además, requiere un reordenamiento administrativo importante porque los docentes darán clases de apoyo en la escuela que tengan más cerca, no necesariamente con sus cursos”, explicó Isolda Calsina, la ministra de Educación jujeña.

El regreso adelantado va de la mano con la situación epidemiológica de cada distrito. Hasta hoy, dos provincias se mantienen libres de Covid-19: Catamarca y Formosa. El gobierno catamarqueño pedirá que las escuelas de calendario especial vuelvan a las aulas a partir del 7 de junio. De ese modo, sus 2.700 alumnos serán los primeros en recuperar la presencialidad en el país.

En total, la medida alcanza a 38 escuelas primarias y ocho secundarias; todos establecimientos de Puna y prepuna del norte de Catamarca, donde las temperaturas heladas obligan a seguir un calendario diferenciado, que empieza en agosto y termina en junio del año siguiente. Allí el distanciamiento social no sería un problema porque, en general, se trata de cursos de un puñado de alumnos.

En Formosa, en cambio, prima la cautela. El gobierno de Gildo Insfrán evalúa distintos escenarios, pero las clases presenciales no se reanudarán en el corto plazo. “Tal vez en julio y agosto podrían llegar a volver, pero no hay nada definido todavía”, indicaron.

Por su parte, San Juan sí ira por un retorno escalonado desde mediados de junio. La provincia registró hasta el momento cinco casos de coronavirus; ninguno de ellos por circulación local. Con la situación controlada, privilegiarán los últimos cursos de cada nivel. Es decir, sala de 5, sexto grado de primaria y sexto año de secundaria. A ellos se sumarán alumnos de escuelas rurales de las zonas más remotas.

“Más allá de que la preocupación es transversal a todo el sistema educativo, hay una jerarquización en cuanto a las necesidades. Creemos que en los cruces de niveles está la prioridad. Ya tenemos definido un protocolo para la vuelta que incluye distanciamiento de 1,5 metros y medidas rigurosas de higiene”, señaló Felipe De los Ríos, ministro de Educación sanjuanino.

Entre Ríos solo tiene 5 casos activos de un total de 30 infectados desde que inició la pandemia. Sus autoridades también avanzarán, en primera instancia, en las escuelas rurales, que son alrededor de 800. “Serán las primeras habilitaciones de educación presencial”, confirmaron en la provincia, aunque no precisaron una fecha.

Corrientes ya está en la fase 5 de la cuarentena y también integrará el grupo de distritos que comenzarán antes la vuelta escalonada. Hasta el momento, no presentaron un esquema formal. Esperarán hasta la próxima reunión del Consejo Federal, donde se aunarán criterios y recién entonces elevarán el pedido. “Ya estamos con posibilidades de retorno a clases de manera gradual”, ratificaron en la cartera educativa.

Entre junio y julio, algunos alumnos de Salta volverán a las aulas, pero no para tener clases. Serán aquellos estudiantes de secundaria que adeudan materias del año pasado. En los próximos días, definirán un protocolo para que puedan rendir en forma presencial.

En La Rioja hubo 63 infectados, pero hace más de diez días que no registran casos nuevos. El ejecutivo riojano está llevando adelante rondas de diálogo con los niveles educativos y los gremios docentes. Aún sin certezas, en la provincia advierten que se barajan distintas alternativas. “Una ventaja que tenemos es que en el interior no se detectaron casos, por lo que habría que determinar si los 17 departamentos vuelven antes que la capital”, deslizaron.

En otro apartado, están algunas provincias grandes, que concentran pocos casos nuevos en sus principales ciudades. En el ministerio de Córdoba, por ejemplo, manifestaron que, en caso habilitarse la posibilidad, estarían dispuestos a permitir la vuelta a las aulas en algunas comunas rurales o ciudades del interior, donde no hubo presencia del virus. En Mendoza prefieren no difundir su plan de regreso porque, dicen, está sujeto a los vaivenes sanitarios, pero sí mencionan que le darán prioridad a los alumnos más vulnerables, aquellos que no acceden a las clases virtuales.

Al contrario, hay algunas provincias que no tienen circulación del virus, como La Pampa, Misiones y San Luis, que descartaron adelantar la reapertura de escuelas. Todas ellas se acoplarían a la fecha que hoy se analiza a nivel nacional: agosto, una vez que terminen las vacaciones de invierno. La excepción podría ser el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde nadie se anima a aventurar plazos.