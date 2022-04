Al Pacino está de novio con la ex de Mick Jagger: quién es Noor Alfallah, de 28 años

Compartir

Linkedin Print

Muchos sostienen que para el amor no hay edad y Al Pacino, de 81 años, lo confirmó en estos últimos tiempos. Semanas atrás comenzó a trascender que el actor de El Padrino, estaba forjando una relación amorosa con la expareja de Mick Jagger, 53 años menor que él, llamada Noor Alfallah. Hasta el momento los protagonistas no se habían referido al tema pero este jueves fueron vistos juntos y los rumores pasaron a ser una confirmación.

A sus 81 años, la leyenda de Hollywood goza de buena salud y comparte cenas y salidas con actores muy menores a él. Recientemente, después de visitar la galería Pace de Julian Schnabel de Mid City en Los Ángeles, Al Pacino participó de una comida junto al protagonista de Aquaman, Jason Momoa, y para sorpresa de todos, asistió con su nueva novia.

En la velada se los vio a Al Pacino y a Noor Alfallah arribar la restaurante Felix Trattoria en Venice, California, en una serie de fotos que se tomaron junto a Jason Momoa y que el mismo actor compartió en sus redes sociales. Tras disfrutar de la comida italiana, la pareja saludó a Vito Schnabel que estaba fumando fuera del local y se marcharon juntos en su auto.

De esta manera, el protagonista de Perfume de Mujer confirmó los rumores sobre su vínculo con la ex del líder de los Rolling Stones. Según reconstruyó Page Six, una fuente allegada a la pareja le afirmó al medio: “Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. En su mayoría, sale con hombres mayores muy ricos, estuvo con Mick Jagger por un tiempo y luego salió con Nicholas Berggruen”.

¿Quién es Noor Alfallah?

La joven estadounidense de 28 años es descendiente de una familia de gran poder adquisitivo de los Estados Unidos con ascendencia de Kuwait. Desde temprana edad, se sintió atraída por el cine y forjó una carrera en la producción de películas luego de recibirse en la UCLA School of Theatre, Film and Television.

Sus profesión la relacionó con las principales figuras del espectáculo mundial a sus 22 años se enamoró y formó su primera relación con una celebridad, Mick Jagger. Sin embargo, luego de su vínculo amoroso con el cantante de los Rolling Stones, Alfallah tuvo otro romance con el inversionista multimillonario Nicolas Berggruen, de 60 años.

Tras estas rupturas, la productora se mudó y vivió unos meses en la mansión que Clint Eastwood, de 92 años, tiene en Los Ángeles. Más allá de los trascendidos de un posible nuevo amor, Noor se encargó de aclarar en reiteradas oportunidades que el emblemático director de cine es un amigo de su familia y le dio hospedaje en un momento difícil de su vida.

Pero, más allá de su vida amorosa, Alfallah construyó una exitosa carrera profesional. Es vicepresidenta de Lynda Obst Productions en Sony, donde trabajó en varios largometrajes. Además, según informó Deadline en 2021, junto a su hermana Remi Alfallah, trabajaron en unas producciones de cápsulas con el presidente de Imagine Entertainment, Brian Grazer.

Actualmente, desde la pandemia del coronavirus, Noor Alfallah conoció a Al Pacino y formaron una pareja que sorprendió al mundo del espectáculo. “Ella ha estado con Al por algún tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no parece ser un problema, aunque él es mayor que su padre”, concluyó una fuente en diálogo con Page Six.

Compartir

Linkedin Print