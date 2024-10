Alarcón destaco el apoyo del gobierno de la provincia a los trabajadores estatales y valoró el aumento 

El secretario general de ADEFCA, e integrante de CEA, Víctor Alarcón, indicó que el reciente anuncio de aumento para trabajadores estatales de Formosa por parte del Gobierno de la Provincia, es un indicador de un Estado Presente, que entiende que el contexto nacional en el que nos encontramos, hace que cueste mucho mantener la calidad de vida de los trabajadores. “Por eso es importante esta actualización del treinta por ciento en salarios y totalizando un cien por ciento acumulado en el 2024, siendo el nuevo valor del punto índice de 944.452.324.

Alarcón, sostuvo que, “esta es una lectura mucho mas completa si se entiende que el aumento se dio también en los rubros FOPID, Fondo Provincial de Incentivo Docente, Conectividad Provincial y Complemento Docente por Servicios., todo solventado por el tesoro provincial”,

Alarcón, explicó que espera que la clase empresaria mantenga el costo de sus bienes y servicios de manera estable, porque puede entenderse que haya actualizaciones, pero la sensatez debe primar para no perjudicar a la clase trabajadora, que se caracterizó en los últimos tiempos, por ser víctima de subas desconsideradas, quita de subsidios, aumentos en el transporte, una inflación que no para, y múltiples desafíos que cuesta mucho afrontar; desafíos que hay que reconocer envuelven a todos los argentinos por la implementación de políticas económicas nacionales desacertadas de las que Formosa no es una isla.

Alarcón, quien participa activamente de encuentros nacionales desarrollados por la prestigiosa institución de la CEA, indicó que “en Formosa se ve la intención del Gobierno Provincial de acercar soluciones, ya que hay espacios que eran gerenciadospor el Gobierno Nacional de los que la Provincia en el área docente se hizo cargo y los afronta con fondos provinciales, sin cortarlos”.