Alarcón pidió la unidad de los gremios en una necesaria renovación de la CGT Formosa

Víctor Alarcón, secretario General del Gremio de ADESCA a la hora de calificar como le fue al sindicalismo este 2021, dijo que es necesaria la unidad de los gremios para conciliar una renovación de la CGT Formosa.

A la hora de responder si trabajan en equipo los sindicalistas o están divididos el entrevistado respondió que «tuvimos un año de muchas pérdidas, fallecieron por el Covid 19 personas ligadas al sindicalismo en todo el país incluida Formosa. Solo para dar un ejemplo yo recuerdo la partida de Gerardo Delgado de la CTA que es una perdida que vamos a lamentar siempre».

«Y me quiero detener ahí, porque creo que podríamos estar mejor. Hay espacios que tenemos que recuperar. Uno de esos espacios es el de la CGT Formosa. Entendemos que más allá de las personas lo que importan son los espacios que representan y aquí con esta CGT actual, hace mucho se dejó de representar a los trabajadores. No hacen nada. Y no generan las oportunidades para que eso cambie. Es un grupo cerrado, se que no soy el único que cree eso. Estos dirigentes actuales de la CGT solo persiguen sus intereses particulares. Yo quiero aprovechar y hacer una convocatoria pública para juntarnos y avanzar juntos para luchar contra eso».

También recordó que éste fue un año muy complicado mundialmente porque «las economías en el mundo tuvieron que sobrevivir a las consecuencias del Covid 19, y protegerse de las nuevas cepas, y eso genero atraso en las economías de todo el planeta. Pero a su entender sobrevivimos y ahora llego la etapa del progreso».

«Siempre uno aspira a más, pero estamos trabajando para ayudar, desde el lugar que nos toque, a mejorar todo lo que se pueda. Esto es una cadena, tiene que andar bien no solo la parte pública sino también la privada», estimó el dirigente gremial.

En ese orden de cosas, el sindicalista calificó como muy productivo al gobierno de la Provincia de Formosa, y puso como ejemplo los recientes anuncios ahora efectivos del cobro del sueldo de diciembre y del aguinaldo, además del anuncio del bono de veinte mil pesos para los trabajadores estatales de toda la provincia, incluidos personal de los concejos deliberantes y de los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia.

