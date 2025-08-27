Alarcón sostuvo que ADEFCA realizará una importante agenda de actividades provinciales y nacionales 

Víctor Alarcón, secretario general de ADEFCA, indicó que siguen realizando acciones de expansión del gremio, poniéndolo al servicio de los afiliados, como así también, festejando el mes de las infancias.

Igualmente realizan actividades recreativas y deportivas para ayudar a profundizar la interacción entre los educadores y los estudiantes, en jornadas en los que se privilegia la integración, la equidad y la igualdad.

Esta interacción la están realizando, explicó, junto a los equipos de profesionales y de trabajo que integran esa entidad gremial.

Tambien, remarcó que, a nivel nacional, a través de la Confederación Educadores Argentinos, en breve realizarán un primer encuentro en Entre Ríos, donde se presentará los detalles del Congreso educativo y político, que se concretará el 7 y 8 de octubre, y que contará con la presencia de los secretarios generales de las veinticuatro jurisdicciones del País.

En ese contexto, Víctor Alarcón adelanto, que para setiembre se prevé el desarrollo de una amplia agenda de actividades y la tradicional bicicleteada y sorpresas por el Dia del Maestro.