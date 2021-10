Alarma en Boca: se confirmaron las lesiones de dos titulares

Compartir

Boca Juniors le ganó por 4-2 a Lanús el último sábado por la noche y así logró recuperarse de la derrota que había sufrido el fin de semana previo en el Superclásico ante River. Sin embargo, no todas son alegrías para el entrenador Sebastián Battaglia, quien sufrió dos bajas de consideración en el partido ante el Granate y este lunes se conoció la gravedad de las lesiones de los jugadores.

En un parte médico publicado en horas del mediodía, el Xeneize confirmó que Nicolás Orsini y Edwin Cardona serán baja en los próximos partidos. Los estudios determinaron que ambos sufrieron exactamente la misma lesión: desgarro muscular grado II del bíceps femoral derecho. Aunque no se informó el tiempo que estarán fuera de las canchas, este tipo de dolencia demanda un plazo de unas tres semanas de recuperación.

El ex delantero de Lanús debió salir a los 35 minutos del primer tiempo en el duelo ante su antiguo equipo. En su lugar ingresó Luis Vázquez, quien posteriormente marcaría el tercer gol de Boca. El mediocampista colombiano, en tanto, abandonó la cancha en el entretiempo y fue reemplazado por Aaron Molinas, quien también tuvo una una actuación. Ambos juveniles se perfilan como las opciones más factibles para entrar en lugar de los lesionados.

Pero estás no serán las únicas bajas que tendrá el Xeneize, ya que Jorman Campusano llegó a la quinta amarilla en el duelo ante Lanús. Su reemplazante sería Estebán Rolón. En tanto que la buena noticia será el regreso de Marcos Rojo a la zaga central tras haber sido expulsado ante River. En ese caso, el que dejaría la cancha sería Lisandro López.

Luego del choque del sábado, el cuerpo técnico les dio dos días de descanso a los jugadores. El regreso a los trabajos será recién el martes, en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

El próximo partido de los dirigidos por Battaglia será el sábado desde las 20.15, cuando visiten a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha número 16 del torneo de la Liga Profesional. El conjunto de la ribera marcha en el sexto puesto de la tabla de posiciones: suma 24 puntos y se ubica a nueve de River, que es el único líder de la competencia.

