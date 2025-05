Alarma en Buenos Aires: hallaron una granada en las vías del tren Belgrano Norte

Las alarmas se encendieron esta mañana en el barrio porteño de Núñez, luego de que los vecinos encontraran una granada en las vías del Tren Belgrano Norte.

Fuentes policiales explicaron a Infobae que el hallazgo se produjo minutos después de las 10 de la mañana, a un costado de las vías del ferrocarril, a la altura de la Avenida Intendente Cantilo y La Cachila, bajo la autopista General Paz.

Fue un transeúnte de la zona quien avisó a los efectivos de la Comisaría 13 B de la Policía de la Ciudad que patrullaban el área sobre la presencia de un objeto sospechoso que podría tratarse de una granada.

Ante la denuncia, los oficiales realizaron un perímetro y convocaron al Escuadrón Antibombas, que logró asegurar el artefacto. “El personal especializado, tras la pericia en el lugar, levantó el elemento y lo llevó a la base”, indicaron las fuentes.

Según las evaluaciones de la fuerza, el explosivo —cuya imagen acompaña esta nota— no tenía explosivo. Intervino el J Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de la Dra. María Servini, Secretaría Nº 2 del Dr. Sebastián Martínez, quienes avalaron la operación del escuadrón.

La Policía de la Ciudad perimetró el lugar para el trabajo del Escuadrón Antibombas, que primero aseguró el elemento para luego corroborar que no tenía explosivo y luego dispuso labrar actuaciones judiciales caratuladas como “Intimidación Pública”.

Encontraron un proyectil

de mortero en medio de

un basural

El pasado 17 de abril, la Policía de Córdoba se topó con un imprevisto hallazgo en un relleno sanitario de basura. Tras una denuncia, los efectivos confirmaron la advertencia: había un aparato explosivo.

El aviso ocurrió cuando se realizaban tareas de mantenimiento en el predio de enterramiento de residuos urbanos de Piedras Blancas, a cargo de Cormecor SA, ubicado a 15 km de la ciudad, en la ruta 36. Allí se realiza la disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la capital y en las 33 localidades metropolitanas cordobesas.

Tras tomar distintas medidas de seguridad, los policías especializados secuestraron el proyectil de mortero, de calibre de 120 mm, una munición que se suele utilizar para disparar de forma parabólica. El explosivo estaba sin espoleta, por lo que el dispositivo no tenía la pieza necesaria para que se detone.

Inmediatamente, se realizó el levantamiento, remoción y traslado del artefacto al polvorín del Departamento Explosivos, y quedó a disposición de la Justicia, informaron fuentes policiales de Córdoba.

No fue el único hallazgo de este estilo en el último tiempo en la provincia. En octubre de 2024, un hombre encontró un explosivo de guerra en el techo de su casa, en la ciudad de Río Cuarto. Las autoridades desplegaron un operativo para retirar el dispositivo e identificaron que se trataba de una granada de fusil FMK4 de ejercicio, de calibre 40 milímetros.

Más recientemente, en febrero pasado, se hallaron otros dos morteros con su carga en las calles de Córdoba. El primero se encontró en barrio La Fraternidad y el segundo en la Segunda Sección del barrio Liceo. Este último no tenía espoleta ni cartucho propulsor.