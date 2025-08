Alarma en el peronismo: las provincias importantes con riesgo de quiebre

En la recta final para el límite del plazo para presentar las alianzas para las elecciones legislativas nacionales, el peronismo enfrenta un panorama complicado en cuatro provincias en las que no gobierna y con un padrón importante. Por riesgos de quiebres o la perspectiva de un resultado desfavorable, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos encienden las alarmas entre los referentes de Fuerza Patria.

De cara a la primera fecha clave de este jueves (diez días después será el cierre de listas), las tensiones se concentran en Santa Fe y Entre Ríos. En ambos casos no hay certezas de unidad en el peronismo. En la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro buscarán evitar el antecedente de la elección provincial, con una división en tres partes. En el distrito en poder de Rogelio Frigerio dos sectores amagan con ir por afuera del PJ oficial.

La disputa en Santa Fe

En Santa Fe, en el peronismo tomaron de buena manera el lanzamiento del grito federal integrado por Pullaro, dado que consideraron que el armado liderado por el gobernador separado de La Libertad Avanza podría darle a Fuerza Patria la chance de asomar en un escenario disputado entre tres espacios, más la posible candidatura aparte de Amalia Granata.

“Estamos trabajando para tratar de que haya unidad”, coincidieron los referentes principales. En las constituyentes de abril no hubo acuerdo y se presentaron tres opciones vinculadas al PJ, representadas por Juan Monteverde, Marcelo Lewandoski y Roberto Sukerman, este último marginal. En este caso pulsean por el primer lugar de la lista de diputados el ex ministro Agustín Rossi y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita.

“En la elección provincial fuimos a buscar al que más medía, Lewandoski, que nos dijo que no. Ahora el que más mide es el Chivo”, argumentaron del lado de Rossi. “Tiene alto nivel de conocimiento, pero también de rechazo. Y nosotros más desarrollo territorial”, replicaron en el sector de Toniolli, respaldado por Monteverde. Cristina Kirchner tendrá influencia en la resolución, de acuerdo con la mirada de ambos bandos.

Otro riesgo de quiebre aparece por el espacio referenciado en el ex gobernador Omar Perotti, que podría llevar como candidato a Roberto Mirabella. Santa Fe elige nueve diputados y el peronismo aspira a ingresar tres, la misma cantidad que en 2021.

Dos sectores

díscolos en Entre Ríos

En Entre Ríos tampoco se presenta fácil el cierre para el peronismo. Un sector anunció que Adrián Bahl -ex intendente de Paraná y último candidato a gobernador- encabezará la lista de senadores y el massista Guillermo Michel, ex jefe de la Aduana irá en el primer lugar para diputados.

Ese armado no incluyó a La Cámpora ni a la actual diputada Carolina Gaillard, que advirtió que irá con la boleta del Frente Grande si no hay lugar para su espacio. Aparte, el ex senador Héctor Maya deslizó que podría presentarse para intentar volver a la Cámara alta. La dispersión favorecería al esquema compartido entre Frigerio y La Libertad Avanza.

Además de los tres senadores, en Entre Ríos habrá disputa por cinco diputados. En el peronismo vencerá el mandato de Stefanía Cora (reemplazante de Edgardo Kueider) en la Cámara alta y de dos diputados, uno de ellos Gaillard. Con el oficialismo como favorito, aspirará a conservar el senador por la minoría y a ingresar dos legisladores para la Cámara baja.

En Córdoba, a salvar la ropa

Con pronósticos menos favorables en Córdoba y Mendoza, y acaso por ese motivo, el peronismo se encamina a ir unificado en esas dos provincias con fuerte impronta antikirchnerista. En el distrito gobernado por Martín Llaryora, la puja por el primer lugar en la lista de diputados la protagonizan Pablo Carro, que buscará renovar su banca, y la docente Constanza San Pedro.

A diferencia de Santa Fe, la participación de Llaryora en el grito federal no mejora la perspectiva para el peronismo. Con Juan Schiaretti como posible candidato, la marca libertaria fuerte en la provincia, Natalia de la Sota en un armado local sin kirchnerismo y los radicales en veremos, Fuerza Patria buscará apelar a la porción del electorado identificada con Cristina (entre un 10% y un 15%) para meter un diputado. Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara baja.

En Mendoza, el

peronismo en crisis

En Mendoza el escenario también se presenta adverso para el peronismo. En el triunfo de Alfredo Cornejo en 2023 el postulante Omar Parisi fue desplazado al tercer lugar (segundo quedó Omar de Marchi), con casi el 15%, el porcentaje más bajo de los últimos 40 años.

Ya sin la hegemonía de La Cámpora, la lista estará encabezada por Emir Félix, intendente de San Rafael, representante del peronismo tradicional. Segunda irá Marisa Uceda, del sector de Anabel Fernández Sagasti, seguida de Matías Stevanato, jefe comunal de Maipú.

Cornejo avanzó en un acuerdo con el Gobierno nacional y el primer candidato sería libertario. Mendoza elegirá cinco diputados. Dos de Unión por la Patria terminarán sus mandatos y en el peronismo reconocen que les será difícil repetir ese número este año.