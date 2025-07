Alarma por la fuga de un secuestrador y abusador condenado a 20 años de prisión

Hay alarma en La Pampa. Es que Luis Alberto Villagra, de 65 años, se escapó de la Unidad 4 Colonia Penal de Santa Rosa.

Según pudo saber Infobae, no se trata de un preso, ahora prófugo, cualquiera: Villagra había sido condenado a 20 años de cárcel por haber secuestrado en 2015 a una pareja en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Durante el cautiverio, el hombre fue golpeado y torturado, mientras que la mujer fue víctima de abuso sexual. El agresor fue, precisamente, el hombre que se escapó en las últimas horas.

La evasión se produjo este martes alrededor de las 7:30, cuando Villagra se dirigía a la chanchería ubicada dentro del predio penitenciario, donde cumplía labores asignadas, según reportó el portal La Arena de La Pampa: “Aprovechó y se fue”.

Villagra cumple una pena de 20 años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín el 11 de febrero de 2019, con intervención del fiscal general Alberto Gentili y el responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich.

No estaba solo en el banquillo de los acusados: dos de sus tres cómplices cayeron con él. Pablo Daniel Teglia y Rodrigo Nicolás Di María recibieron penas de 14 y 13 años de cárcel, respectivamente. Un cuarto sospechoso logró escapar arrojándose al río Matanza.

El caso que le valió la condena a Villagra y lo llevó a vivir al penal de La Pampa del Servicio Penitenciario Federal fue investigado por la Fiscalía Federal Nº1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso.

Fue entre el 7 y el 8 de mayo de 2015 que se sucedieron los hechos. Una pareja fue secuestrada por una banda integrada por cuatro hombres, algunos de los cuales vestían uniformes policiales.

A las víctimas las mantuvieron privadas de su libertad en una vivienda del barrio Esperanza, en Virrey del Pino, y las sometieron a violencia física y psicológica. El hombre fue golpeado y picaneado. Cuando la mujer acudió con el dinero al punto pactado, también fue capturada y trasladada al mismo lugar de cautiverio.

Tras el pago parcial, el hombre fue liberado con la consigna de reunir más fondos. Una vez en libertad, alertó a las autoridades, y se desplegó un operativo que culminó con la irrupción del grupo táctico Halcón en el domicilio, donde hallaron a la mujer maniatada.

Durante ese procedimiento, fueron arrestados Villagra, Teglia y Di María. Se incautaron teléfonos celulares, armas, municiones y dinero en efectivo. En su declaración, la víctima denunció que Villagra había abusado sexualmente de ella durante el cautiverio. Aunque no logró consumar la violación, la agresión quedó documentada en la causa y fue incorporada como agravante en la acusación fiscal.

El fiscal Gentili pidió para Villagra una condena de 22 años, señalando que el imputado había actuado como coautor de secuestro extorsivo doblemente agravado —por el número de participantes y por el cobro del rescate—, en concurso ideal con robo doblemente agravado, y en concurso real con tenencia ilegítima de armas de fuego y abuso sexual agravado por el uso de armas.

Los jueces Daniel Cisneros, Daniel Petrone y Diego Leif Guardia hallaron acreditada su responsabilidad y lo condenaron.

Con domicilio en González Catán, Villagra estaba incorporado al sistema penitenciario desde el 12 de mayo de 2015, apenas cinco días después de los hechos. La libertad asistida estaba programada para el 5 de diciembre de 2034, mientras que la mitad de la condena se computó el pasado 5 de junio. Su vencimiento total de pena estaba previsto para el mismo día, pero de 2035.

En 2021, se le había concedido un estímulo educativo de diez meses, pero el nombre de Villagra saltó a los medios una vez preso en marzo de 2020, cuando pidió que le den la domiciliaria luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, ya que tenía comorbilidades. El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín le rechazó el pedido porque por ese entonces el Gobierno no había aún declarado el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).

Tras la fuga, las autoridades desplegaron un operativo de recaptura y se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en que Villagra logró evadirse.