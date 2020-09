Alberdi detectó su primer caso de Covid-19: “Era cuestión de tiempo”, dijo el director del hospital

Compartir

El doctor Javier Alvarenga, director del hospital de Alberdi, Paraguay, ciudad fronteriza con Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el domingo detectaron el primer caso de coronavirus de la ciudad que corresponde a un trabajador de la salud que se encuentra por el momento asintomático realizando un aislamiento en su domicilio particular.

Evitando nuevos positivos, realizaron testeos a sus contactos más estrechos y aguardaban los resultados que iban a estar disponibles dentro de las 72 horas.

“El domingo se ha confirmado el primer caso positivo en la ciudad de Alberdi, correspondiente a una persona de sexo masculino oriunda de Alberdi. Es funcionario del hospital, del área de transporte por lo que estamos haciendo los estudios epidemiológicos pertinentes, nosotros a la mayoría de nuestros pacientes los derivamos a hospitales del departamento central, creo que haciendo el nexo epidemiológico presumimos que habrá adquirido en algún viaje”, explicó.

“Todo el equipo de vigilancia epidemiológica del hospital está haciendo el nexo epidemiológico y como somos personal de salud estamos muy expuestos a esta situación, básicamente también estamos rodeados de casos ya que no solo el departamento central, como la capital de Asunción y como otros distritos como Villa Oliva tienen casos positivos”, señaló.

“Como nuestro hospital no es de mucha complejidad, todos aquellos cuadros que no podamos manejar los estamos derivando a otro nivel de complejidad y por la cercanía de ruta nos queda mucho más cerca el departamento central y ya es sabido que tiene un alto nivel de contagios tanto el departamento central como Asunción que es la capital del país”, detalló.

Respecto a cómo se encuentra el personal contagiado, Alvarenga contó que “en este momento está totalmente asintomático, acá tenemos un protocolo distinto al de Formosa, no contamos con un hospital, solo hay uno donde van los casos positivos, al ser asintomática una persona se queda en aislamiento domiciliario, en cuarentena con toda la familia, ya se les ha hecho el testeo a sus contactos estrechos que son su núcleo familiar y está bajo vigilancia constante por parte del personal sanitario, estamos en comunicación directa”.

“Esta persona está en Alberdi, en su domicilio, hemos realizado todo el testeo de su núcleo familiar, estamos aguardando el resultado de laboratorio ya que eso muestra el hisopado, trasladamos al laboratorio central de Asunción y estaría más o menos a las 72 horas, ya están en aislamiento todos”, expresó.

En cuanto a cómo ha tomado la comunidad la confirmación de un caso positivo, explicó que “al principio más por el tema de las redes sociales, ya se venía preparando a la comunidad, Alberdi no es ninguna burbuja social y en los temas pandémicos y epidemiológicos y de patologías infectocontagiosas era cuestión de tiempo ya que no podemos estar aislados del mundo, más el personal sanitario que somos los más expuestos a esto, pero se ha tomado bien, se están tomando todos los recaudos pertinentes en cuanto a la prevención ya que sabemos que no tiene un tratamiento y otro tema preocupante en nuestro país es el tema de las camas a nivel país que están llegando a una ocupación crítica, no queda otra que concientizar a nuestra gente de tomar todos los recaudos pertinentes y cuidarse mucho”.

Al ser consultado sobre si los casos en Paraguay están yendo en aumento y generando preocupación, explicó que “todavía hay un rango, lo que ocurre es que distintos departamentos están viviendo circunstancias distintas, el departamento central donde está Asunción tiene muchos casos como también Alto Paraná donde está Ciudad del Este, ellos están en fase 2, nosotros estamos en fase 4 en Ñeembucú, pero en todos los departamentos del país existen casos positivos, incluso los que tienen poca densidad poblacional ya tienen bastantes casos positivos, el virus se ha generalizado en todos los departamentos pero todavía hay un margen de control en ese tema”.

Para finalizar se refirió al caso de la ciudadana que semanas atrás ingresó de manera ilegal a Formosa desde su país y en nuestra provincia dio resultado positivo. “A la gente que viajó con ella en el colectivo se le hizo el testeo y dieron todos resultados negativos, esta señora no ingresó al casco urbano, se bajó antes y se fue por un paso clandestino y pasó a Formosa pero los contactos directos que ella tuvo dieron todos resultado negativo”, destacó.