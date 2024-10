Albertario: “Cada vez me doy más cuenta del lugar en donde estoy”

Agustina Albertario, jugadora de Lomas y Las Leonas, se encuentra actualmente en Uruguay, en Club Biguá, donde continúa entrenándose. “Al ver las instalaciones, pude observar que están a la altura de los clubes europeos, y que no solo voy a poder ayudar al club, sino que también me va a ayudar en mi entrenamiento”. Además de su preparación física, a Agus siempre le gusta ayudar, desde donde pueda, y la idea es hacer clínicas para fomentar el deporte y pasar un rato con la gente. “Las niñas de divisiones inferiores preguntan y quieren aprender”, agregó.

En la última semana de septiembre, volvió a Argentina, específicamente a Rosario, a disputar el Súper 8 con su club, Lomas Athletic. “Es un equipazo.

Es un club amateur donde todos trabajan como si fueran profesionales. Me pidieron que vaya y eso lo valoro mucho, porque al no estar entrenando con ellas podrían haberme dicho que no”. Las Conejas jugaron tres finales consecutivas de ese certamen, y en 2023 se les escapó de las manos. Uno de los objetivos de este año era llevarse de vuelta la copa a Arenales.

En el Torneo Metropolitano están punteras e invictas, y como si todo eso fuera poco, también es el único equipo femenino que ya está clasificado a las semifinales de los Playoffs. Pero no siempre fue así. Las Conejas sufrieron un descenso a la B en 2014, un golpe durísimo para cualquier equipo. “Sin desmerecer a nadie, nos dimos cuenta de que no pertenecíamos en esa categoría, que teníamos que estar en la A y desde ese momento todo fue cuesta arriba. Estamos donde estamos por esfuerzo, porque las chicas se rompen el lomo todos los días”, agregó.

Sumando a sus logros personales, Agus es jugadora de Las Leonas hace ya varios años y consiguió dos medallas olímpicas: en Tokio la de plata, y en París la de bronce. “Fue una charla que tuve con las más chicas. Uno entrena para ser el mejor y para buscar el oro. Fuimos y nos tocó cruzarnos contra Países Bajos en una instancia que no era la pensada. Destaco el habernos levantado, porque es muy duro perder y después tener que volver a jugar por un tercer puesto”. Las Leonas se midieron ante las neerlandesas, luego campeonas olímpicas, en semifinales y lucharon por el bronce contra Bélgica. “Estoy super agradecida y cada vez me doy más cuenta del lugar en donde estoy y eso es algo que valoro mucho”.

Las Leonas son un equipo que siempre representa al país con todo lo que tiene, como en general lo hace el deportista argentino. La pasión que tienen se ve reflejada en las cosas que hacen, pero a veces eso no es suficiente. “No es solo ganar torneos, también hay una ayuda atrás que no la tenemos y es muy necesaria, más a la hora de competir con las potencias europeas, que son profesionales y nosotras amateurs. Es necesario alzar la voz y decir que necesitamos apoyo”. A pesar de todo, el equipo se encuentra en la segunda posición del ranking mundial de la FIH, puesto que lograron gracias a años de trabajo y convicción de que Argentina merece estar en lo más alto, siempre.