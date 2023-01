Alberto celebró «una temporada turística récord en 2022 y 2023»

Luego de visitar las instalaciones, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo junto al intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, empresarios y funcionarios del sector turístico para analizar el avance de la temporada, que se estima que movilizará más de un billón de pesos.

El presidente Alberto Fernández aseguró en Miramar que la Argentina comenzó a crecer desde hace dos años y señaló que “el turismo tuvo mucho que ver con eso”, al encabezar una reunión con funcionarios y representantes del sector turístico con quienes analizó el avance de la temporada, luego de anunciar la construcción de una cancha de hockey y visitar el camión oftalmológico del Ministerio de Desarrollo Social. “La Argentina no está por arrancar, ya arrancó hace dos años”, dijo el mandatario y destacó que “crecimos el 10,3 por ciento en el 2021, vamos a crecer en 2022 alrededor del 5,7 por ciento y eso ya nos asegura que vamos a crecer en el 2023”.

“Tenemos el segundo índice de desocupación más bajo de los últimos 20 años, el trabajo formal crece a un ritmo del 0,5 por ciento mensual, y tenemos 21 provincias de la Argentina con menos del 1 por ciento de desocupación”, remarcó el mandatario al término del encuentro que tuvo lugar en el Golf Club Miramar, y del que también participaron el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, las secretarias de Deporte, Inés Arrondo, y de Promoción Turística, Yanina Martinez, y el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

El Presidente aseguró que “hemos podido ordenar las cuentas públicas sin que la educación padezca, sin que la salud padezca, sin que la producción padezca y sin que nadie vea perder su trabajo”. Además, recordó las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional durante la pandemia para respaldar al sector del turismo y celebró tener “una temporada turística récord en 2022 y 2023, porque eso marca que hicimos bien la apuesta. Mantuvimos todos sus hoteles, restaurantes y ustedes el día después pusieron todo para seguir brindando servicios”.

El presidente dijo que “tenemos un mercado interno muy poderoso, el 70 por ciento de lo que producimos lo consumimos nosotros y allí el turismo tiene mucho que ver”. “Tenemos una gran oportunidad, no debemos desperdiciarla, debemos usarla bien y debemos ver de qué manera somos capaces de hacer de estos objetivos una política de Estado”, enfatizó.

Por su parte, el ministro Lammens detalló que “estamos viviendo un gran verano, con muy buenos niveles de ocupación, similares a los de la histórica temporada del 2022. De acuerdo a nuestras proyecciones, también será intenso el movimiento turístico durante la segunda quincena de enero y todo febrero en los principales destinos del país. Con la cuarta edición del programa ‘PreViaje’, vamos a sostener esta demanda, para que no haya ‘temporada baja’ en Argentina”.

En tanto, el intendente Sebastián Ianantuony destacó que mediante el trabajo conjunto con Nación “estamos generando el proyecto industrial más importante de la historia de nuestro distrito y una cantidad de obras impresionantes”. Además, dijo que en términos turísticos “estamos ante una temporada en la que tenemos el desafío de sostener los indicadores de la anterior, que fue la mejor de los últimos 20 años”.

Durante la actividad, el ministro Lammens y el intendente Ianantuony firmaron la declaración para que la Fiesta de la papa que se realiza en la ciudad de Otamendi pase a ser nacional.

Previamente, el presidente Alberto Fernández recorrió el Miramar Rugby Club, donde fue recibido por el titular de la entidad, Alejandro Dos Reis Rosa, y deportistas de diversas disciplinas y anunció que el Gobierno nacional invertirá 48 millones de pesos en la construcción de la cancha de hockey de césped sintético.

