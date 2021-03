Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se mostraron felices: “Desde antes de casarnos sabíamos que íbamos a tener un bebé”

Compartir

Alberto Cormillot anunció que Estefanía Pasquini está embarazada. El nutricionista de 82 años confirmó la noticia antes de que su esposa de 34 año cumpliera el primer trimestre de gestación. “La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en Radio Mitre.

La noticia tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. “Hace once semanas que lo sabemos, queríamos llegar a la semana doce…”, explicó el médico en una entrevista con Jey Mammon, en el programa Los Mammones que se emite por la pantalla de América.

También estaba como invitado, Adrián Cormillot, uno de los hijos del nutricionista que se refirió a la llegada de su nuevo hermanito: “Dejo de ser el hijo consentido, no más regalitos. Paso a ser el del medio…”. Y Estefanía fue al estudio de televisión, pero se mantuvo tras las cámaras en el comienzo de la entrevista.

Alberto afirmó que con su esposa habían tomado la decisión de convertirse en padres. “Sólo de joven es un accidente”, reflexionó el invitado. Luego, Estefi, quien siempre mantuvo un perfil bajo en los medios, se sumó a la charla desde fuera del set y con total seguridad dijo: “Nos conocimos en la clínica. Desde antes de casarnos sabíamos que íbamos a tener un bebé”.

En diálogo con Jey, Alberto opinó que “las mujeres siempre lo levantan a uno” y recordó que al principio Estefanía no quería saber nada, pero él dejó de darle bolilla y ella comenzó a buscarlo. “Venía y me hacia una consulta irrelevante”, manifestó sobre los comienzos de la relación amorosa.

En cuanto a la diferencia de edad que hay en la pareja, Cormillot admitió que también tenía prejuicios: “Yo mismo había criticado a un amigo grande que se casó con una chica joven. Hay una cosa que se llama ‘viejismo’ y piensa que no puede divertirse, no puede estar en pareja”. Mientras que su esposa respondió: “No me importa mucho lo que diga la gente. Él me hace bajar mucho”.

Durante la charla, el nutricionista recordó sus comienzos en la televisión y el cine: “Arranque como columnista en 1964. Estoy en la tele desde antes que Mirtha (Legrand). Fui extra en una película de Mirtha, hacía de ciego. Se me ve más en una de Alberto Castillo. Estaba entrenando para robar cámara. En un momento dejaban un espacio, me aparecí atrás y me quedaba”.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando Jey le pidió a Alberto si podía cambiar pañales en vivo. El médico aceptó el desafío, pero admitió: “Yo nunca vi un pañal así. Antes eran de tela”. Su mujer aprovechó para sacarle fotos mientras cumplía con este reto.

