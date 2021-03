Alberto Fernández abrirá las sesiones ordinarias del Congreso sin público

Compartir

Linkedin Print

Hoy se realizará la ceremonia de apertura del 139° Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso,donde Alberto Fernández hablará,desde las 12.00, ante la Asamblea Legislativa, conformada por senadores y diputados de la Nación. Tal como lo dispone el artículo 99 inciso 8 de la Constitución Nacional, el discurso presidencial es una tradición adoptada desde el retorno de la democracia en 1983.

Según el Decreto 120/2021, que lleva la firma de Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ceremonia se transmitirá por cadena nacional.

A diferencia de lo que ocurre todos los años, debido al contexto de la pandemia de coronavirus, en esta oportunidad no estarán todos los legisladores en el recinto, ya que algunos participarán de manera remota. Pero también asistirán ministros, secretarios de Estado y miembros de la Corte Suprema de Justicia. La apertura de sesiones también se da en un difícil contexto para el Gobierno en medio del escándalo por el vacunatorio vip.

Se prevé que asistirán de forma presencial -según los cálculos de los organizadores- unos 50 integrantes del gabinete y unos 90 legisladores nacionales. Todos ellos deberán haberse hisopado 48 horas antes de hacer su ingreso a presenciar la ceremonia, se hayan vacunado o no contra el coronavirus.

En las afueras del Congreso, en tanto, se preveía una manifestación en apoyo al presidente, aunque el propio Fernández pidió a los militantes que no asistieran y pidió que siguieran la ceremonia de manera remota. “La pandemia aún nos ataca. Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan”, señaló el mandatario ayer en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Compartir

Linkedin Print