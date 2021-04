Alberto Fernández advirtió sobre el faltante de camas y pidió a la oposición priorizar la “salud”

Compartir

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Estado no puede “darse el lujo” de no atender a los ciudadanos durante la pandemia de coronavirus por falta de camas en el sistema de salud, y pidió a la oposición priorizar la “vida” y la “salud” de los argentinos en el contexto de emergencia sanitaria.

Fernández sostuvo que el Estado no puede “darse el lujo de decirle a un argentino ‘no te podemos atender'” porque no hay camas, ni tampoco exigir tanto a “médicos, terapistas, enfermeros y camilleros” que atienden a los pacientes de Covid-19.

Al respecto, el Presidente planteó que son tiempos “muy difíciles que no se resuelven haciendo política en este contexto” y volvió a convocar a los dirigentes opositores a priorizar la “vida” y la “salud” de los argentinos.

“Podemos ser la causa de la muerte de otros o ir a buscar nuestra propia muerte” en medio de la segunda ola de coronavirus, advirtió.

En esa línea, el mandatario completó: “Si nos cuidamos todos, nos podemos salvar todos. Si no nos cuidamos, vamos a llevar mucho dolor a otros, vamos a ser la causa de muerte de otros, podemos ir a buscar nuestra propia muerte”.

En el mismo sentido, Fernández afirmó que él y todos quieren “vivir en un Argentina unida en la diversidad” y apeló una vez más a la metáfora de la democracia como “sinfonía” en la que no todos tocan la misma nota al mismo tiempo, pero en la que todos hacen sonar sus instrumentos de manera coordinada.

El mandatario se expresó en estos términos al lanzar el programa Paradas Seguras en el Parque de la Unidad Nacional, en la localidad bonaerense de Merlo, donde se presentó el programa para la construcción de 4.000 paradas de colectivos con dispositivos de seguridad en 43 municipios de esa provincia.

