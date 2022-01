Alberto Fernández anunció acuerdo con el FMI

Compartir

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de u$s44.000 millones y afirmó que «teníamos una deuda impagable y tenemos un acuerdo razonable”.

“Quiero anunciarles que Argentina llegó a un acuerdo con el FMI”, anunció el Presidente en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.

“Gobernar es un ejercicio de responsabilidad, sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordena el presente y construir un futuro”, sostuvo Fernández.

El Presidente enumeró que “en comparación con unos anteriores que Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el 2020. No nos obliga a una reforma laboral”.

Por el contrario, aseguró que el nuevo acuerdo con el FMI “promueve nuestra inversión en obra púbica” y “no nos impone llegar a un déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.

