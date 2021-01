Alberto Fernández auguró que al país “le espera un 2021 de enormes oportunidades”

Compartir

El presidente Alberto Fernández expresó su deseo de que "la unidad sea el motor de la reconstrucción del país", auguró que a la Argentina "le espera un 2021 de enormes oportunidades" y volvió a agradecer la labor del personal de salud en el marco de la pandemia, en un saludo por el Año Nuevo publicado en Twitter.

Minutos después de haber comenzado el año, Alberto Fernández saludó a los argentinos y argentinas a través de las redes sociales y realizó un balance de gestión en un video de un poco más de seis minutos en el que también expresó el deseo de que “la unidad sea el motor de la reconstrucción del país”.

“Feliz Año Nuevo para todos y todas”, escribió Alberto Fernández, quien le agradeció al personal de salud por la tarea realizada durante la pandemia de coronavirus.

Además, volvió a pedir que se mantengan las medidas para evitar los contagios, ante el crecimiento de los casos y la relajación que percibe en los cuidados: “Hay que seguir cuidándonos. La pandemia no terminó. A pesar de que tenemos la vacuna, la pandemia continúa”.

En su mensaje audiovisual, el mandatario repasó las acciones encaradas en la lucha contra la pandemia de coronavirus pero también resaltó la participación de Argentina en el G20, la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados y la postura adoptada por el Gobierno nacional respecto a la situación del expresidente de Bolivia, Evo Morales.

A la hora de referirse a las expectativas para este año que inicia hoy, afirmó: “Hoy es tiempo de hablar del mañana, de ese país que ya comenzamos a reconstruir y al que le espera un 2021 de enormes oportunidades”.

“Tenemos ahora un desafío: que esa unidad que tanto nos permitió lograr este año -2020- se convierta en el motor de la reconstrucción del país en el año que comienza”, subrayó.

En tanto, en el texto con el que presentó su saludo, Fernández señaló: “Hace un año no imaginábamos lo que iba a ser el 2020. Pero, a pesar de todo, logramos cosas que nos parecían imposibles. Y lo hicimos unidos”. El video comienza con Alberto Fernández junto a su perro Dylan en la Residencia de Olivos y, luego, con la voz en off del presidente, se pueden ver imágenes de lo que fueron los operativos sanitarios y además hace eje en la campaña nacional de vacunación para este año.

En ese marco, realizó un balance de lo realizado en el marco de la pandemia: “Construimos y equipamos hospitales en tiempo récord; aumentamos las camas de terapia intensiva en todo el país; nuestras industrias se reinventaron para satisfacer las necesidades del sistema de salud y de nuestra gente; construimos respiradores; y desarrollamos test para detectar el virus”.

Durante el video, que fue grabado por la tarde de ayer, también precisó: “Nos organizamos para que a nadie le falte un plato de comida en su mesa; aseguramos que cada compatriota pudiera atenderse en el sistema de salud. Hoy, además, tenemos la tan esperada vacuna”, remarcó.

Respecto a la campaña nacional de vacunación, sostuvo que, “gracias al trabajo de todos y todas, hoy nuestro país es uno de los primeros que empezó a inmunizar a su población”, algo que volvió a definir como “un logro colectivo”.

“Gracias, de verdad. Gracias por haberse cuidado y por seguir haciéndolo. Ahora tenemos la vacuna, pero la pandemia no terminó y debemos seguir cuidándonos, y así podemos dedicarnos a hacer lo que mejor saber hacer: levantarnos y reconstruir el país”, agregó.

En tanto, al referirse al impacto de pandemia, Alberto Fernández dijo: “A todos nos dolió ver a millones de argentinos que no podían ir a trabajar. Nos dolieron las persianas bajas de los comercios. Las fábricas sin funcionar y las escuelas cerradas. Conocemos esa realidad y siempre la tuvimos presente”.

“Por eso, desde el Estado hicimos lo imposible por mitigar ese impacto en los bolsillos y en la vida”, remarcó.

En otra parte del video, destacó que, “en este tiempo, también recuperamos el rol de la Argentina en el concierto internacional”, y “buscamos que los acreedores y los organismos multilaterales entendieran la situación en la que estábamos y lo logramos”.

“Estuvimos en el G20 y allí fijamos nuestras propias posiciones. Reclamamos vacunas para todo el mundo y pedimos el fin de los bloqueos en medio de la pandemia”, dijo Fernández, quien además resaltó: “Se trabajó para preservar la democracia en América Latina y con -el expresidente- Evo Morales dimos un ejemplo al mundo que le permitió a Bolivia recuperar sus instituciones”.

