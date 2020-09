Alberto Fernández contó que le mandó un mensaje de texto a Rodríguez Larreta para informarle la quita de la coparticipación

Compartir

El presidente Alberto Fernández aseguró que la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (alrededor de $30 mil millones anuales) fue un tema “muy hablado” con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, en un reportaje concedido al periodista Ernesto Tenembaum, en radio Con Vos, contó que la decisión fue comunicada minutos antes del anuncio a través de un mensaje de texto.

“Le mandé un mensaje a Horacio y le dije ‘quedate tranquilo, vamos a resolver esto de otro modo’”, contó Fernández, que recordó la discusión que mantuvo con el referente de la oposición al inicio de la gestión, cuando se comenzó a plantear la posibilidad de modificar el importe que recibe CABA por parte de la coparticipación federal del Estado nacional. “Esto no es un menoscabo a la ciudad de Buenos Aires; la ciudad opulenta de la que hablo no es un resultado de una gestión, ni de Horacio, ni de (Mauricio) Macri, es la construcción de muchos años”, planteó el mandatario.

Además, el Presidente se refirió al malestar de los intendentes de Juntos por el Cambio que participaron del anuncio que encabezó ayer, en la Quinta de Olivos: “Intercambié mensajes con Jorge Macri, y me dijo que no estaba el tanto. Si los sorprendí pido mil disculpas, lejos estuvo en mi hacer eso, fueron invitados porque habían sido parte del anuncio del plan de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando juntos y unidos”, señaló.

Al ser consultado sobre el reclamo de la policía bonaerense, afirmó: “Ayer tenía un problema, les dije que no era el modo, y le di al gobierno provincial los recursos necesarios para resolverlo; pedirle al gobernador que vaya a la guerra con un escarbadientes es como pedirle que no vaya, porque la situación financiera de la provincia de Buenos Aires es muy mala, consecuencia de que ha tenido en estos últimos años una administración que no ha sido la mejor”. Sin nombrarla, el presidente se refirió a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

En relación a las críticas que recibió el anuncio de ayer por parte del gobierno porteño, cuyos funcionarios dijeron que “es mentira” el diálogo que propone la Casa Rosada y que se eligió “dividir a los argentinos”, el presidente señaló: “Me asombra cuando plantean como un echo inesperado el tema de la coparticipación, es algo que venimos planteando desde el primer día, pero llegó la pandemia y muchas de estas discusiones las postergamos. Nadie puede verse sorprendido por esto”.