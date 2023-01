Alberto Fernández contra el gobernador Rodolfo Suárez: «Lamento que no esté acá con nosotros, yo creo que se equivoca»

El presidente Alerto Fernández aseguró que recorre el país «tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie» y «recupere el federalismo», y sostuvo que hasta el final de su mandato seguirá poniendo obras en marcha.

Fernández formuló estos conceptos al inaugurar la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de la localidad de El Paramillo, en la provincia de Mendoza, donde estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

«Son 2.840 obras terminadas en todo el país» desde el inicio de su mandato, expresó el jefe de Estado.

En ese sentido, remarcó que se trata de «dos obras públicas y media por día» y que «todo eso es calidad de vida» para los ciudadanos. Y añadió que «recorre el país tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie», para que «recupere el federalismo».

El Presidente manifestó que la obra que inauguró en Mendoza «es una de las 5 obras de tratamiento de aguas servidas más grandes de la Argentina» y resaltó que «de esto se benefician 350 mil argentinos».

«Y de acá hasta el 10 de diciembre me van a ver segur hablando de política, pero trabajando por ustedes, porque es lo único que me preocupa, porque soy un mandatario de ustedes», expresó y dijo que «así respondo, poniendo en marcha obras concluidas».

En esa línea, afirmó que las obras que impulsa el Gobierno nacional en todo el país «no tienen un sentido electoralista» y lamentó que un fallo de la Corte Suprema le haya dado «más recursos a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de las provincias».

El Presidente, además, pidió «parar el maltrato e iniciar un diálogo que nos fortalezca a todos».

En otra parte de su exposición, agradeció al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, la movilidad que les permitió llegar hasta El Paramillo, donde se hizo el acto, y se refirió la ausencia en el evento del mandatario, quien ayer adelantó que no participaría.

«Lamento que Rodi no este acá con nosotros, yo creo que se equivoca, le mando igual un abrazo», completó el Presidente.

