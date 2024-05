Alberto Fernández criticó la política exterior de Milei: «Trata de acercarse a los poderosos»

El expresidente Alberto Fernández criticó en duros términos a su sucesor, Javier Milei, y lo acusó de «lastimar» a los países de la región y a los «principales destinos comerciales de exportación» para tratar de «acercarse a los ´poderosos´».

A través de sus redes sociales, el exmandatario hizo una comparación de sus viajes internacionales y los del libertario.

«El Gobierno nacional ha lastimado nuestras relaciones con España, Brasil, Colombia, México, China y gran parte del mundo árabe. Queriendo acercarse a los ´poderosos´, nos ha alejado de nuestros hermanos en la región y de nuestros principales destinos comerciales de exportación», sostuvo el dirigente peronista.

Y agregó: «Sólo le importa llevar su discurso violento a los que, como él, descreen de la democracia, niegan el cambio climático y repudian el respeto a la diversidad de género».

Al advertir sobre los viajes de Milei, Alberto Fernández advirtió que «en sólo seis meses, ha viajado más de 100 mil kilómetros y gastado millones de pesos para participar en convenciones conservadoras y fascistas, presentar libros en los que falsea hasta sus antecedentes, dar conferencias que incitan a la violencia, reunirse con multimillonarios que manipulan redes sociales y hasta hacer gala de su preocupante misticismo».

«Nos hubiera costado menos si tuviera una canciller centrada y su política exterior se rigiera por la autonomía y no por la imposición de una ideología deshumanizada y la sumisión a una potencia en crisis», lanzó, en alusión a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino.

Y continuó: «Mientras en Argentina la vida de sus habitantes se deteriora, seguimos pagando las absurdas decisiones de un ´embajador de la luz´ que nos está dejando a oscuras».

Minutos después de esa publicación, Alberto Fernández se hizo eco de las protestas contra Milei frente a la Embajada argentina en Madrid y volvió a arremeter contra el líder de La Libertad Avanza.

«Días atrás elevamos nuestra voz reclamando justicia ante el despiadado ataque sufrido por Pamela, Sofía, Roxana y Andrea. Ellas fueron atacadas y prendidas fuego por quienes no toleraron que fueran lesbianas. Las autoridades y el Gobierno ´repudiaron´ el hecho, pero nada hicieron para identificar al o los culpables y someterlos a la justicia. Callaron que se trató de un crimen de odio contra la comunidad LGBT», aseguró.

Y concluyó: «Anoche, más de 200 personas hicieron vigilia en la embajada y recibieron a Milei cantando «Fuera fascistas de nuestros barrios. Los libertarios promueven discursos de odio, homofobia e intolerancia. No respetan la identidad de género. Las consecuencias están a la vista. Hablan de libertad, pero sólo promueven discriminación, violencia y opresión».