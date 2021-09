Alberto Fernández dijo que bajó el precio de la carne y Buryaile lo cruzó: “Perdió la noción de la realidad”

Compartir

Luego de que el presidente Alberto Fernández expresara en Twitter que “los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones”, lo que le valió duras críticas de diversos sectores, el diputado nacional y ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Macri, Ricardo Buryaile, se refirió a la polémica declaración y aseguró que el presidente “perdió la noción de la realidad”.

“Hay que preguntarle a la gente si bajó el precio de la carne, los que vamos a hacer compras a la carnicería sabemos que no bajó, el problema argentino es mucho más profundo que lo que analiza el presidente Fernández que está incumpliendo con su palabra en el corto plazo y está postergando el largo plazo, incumple porque dijo que si el precio de la carne se estabilizaba iba a abrir las exportaciones, volvió a mentir, a degradar la palabra presidencial una vez más, no tiene conciencia de lo que está generando porque en Brasil hubo dos casos de una enfermedad que se llama vaca loca, China le cerró temporalmente las exportaciones lo que significa que los que están de fiesta son Uruguay y Paraguay y Argentina sigue cerrada respecto a China, hay menos trabajo, los trabajadores de la industria frigorífica no cobran horas extras, trabajan menos tiempo, las empresas valen menos, perdemos mercados internacionales, acá a costa de qué, de que baje cinco pesos el valor del asado, tenemos un presidente que ha perdido la noción de la realidad, está perdido en todo sentido”, aseveró.

Buryaile además recordó que la carne argentina dejó de ser atractiva para el mundo, debido a la inestabilidad que la rodea. “Cuando inicié mi gestión en el 2015 lo que más me costó fue convencerlos a los europeos de comprar, debemos recordar que en el 2006 cuando era el mundial de fútbol de Alemania ellos compraban el 75% de la carne de la cuota en la Argentina, en ese momento hubo una decisión demencial de cerrarles las exportaciones, había que converlos de que esta vez no íbamos a cometer el mismo error, que para nosotros era prioridad ganar mercados internacionales, de hecho cuando asumimos se exportaban 200 mil toneladas y hasta el año pasado eso fue creciendo y llegaron a exportar casi un millón de toneladas, Argentina tiene una marca mundial que es la carne, la gente quiere comer el animal criado a pasto y naturaleza pura, con verdeo, pasturas implantadas, eso quiere sobre todo la gente de alto poder adquisitivo, la Argentina deja de ser un proveedor confiable, por eso ya no quieren porque un día que vende, al otro día dice que no vende y no sirve, hay que vender todos los días, no cuando se le cante a un loco abrir o cerrar las exportaciones, esa es la realidad. La decisión es tan loca que lo que estamos cerrando e impidiendo exportar es lo que el argentino no come”, criticó.

“Es dañino, perverso, resentido lo que están haciendo que están perjudicando al productor agropecuario a sabiendas porque con esta medida no se benefició el productor, no se benefició la industria frigorífica, tampoco se benefició el consumidor porque antes de que haya bajado un 1%, aumentó un 10%, tampoco se benefició el estado porque no recaudó impuestos, ni tampoco los importadores porque le cerramos el mercado, ni los trabajadores de la industria frigorífica, quiero saber quién se benefició”, se preguntó.

“Este es un gobierno que atrasa en sus ideas, que tiene una visión de añoranzas y lo malo es tener añoranzas de algo que nunca fue bueno, este gobierno cree en los precios máximos, en el cierre de las exportaciones, son ideas viejas que no resultaron en la Argentina, si esas ideas dieran resultados sería otra cosa, si le ponen un tope a los precios la economía no sería una ciencia y este es un gobierno de una pobreza intelectual que asusta porque está aplicando lo mismo que fracasó”, aseveró Buryaile.

“A Formosa le afecta esta medida del cierre de exportaciones que es dañina, es perversa porque Formosa es una provincia de cría, esas vacas que salían de Formosa iban a China, se está perjudicando deliberadamente al productor formoseño”, finalizó.

