Alberto Fernández: «El costo fiscal de las jubilaciones de privilegio es altísimo»

El presidente Alberto Fernández defendió la legalidad de la sesión de Cámara de Diputados y celebró la media sanción al proyecto de ley que recorta las jubilaciones de privilegios de jueces y fiscales. «La Justicia argentina necesita una revisión, llegamos a punto donde las cosas no están funcionando bien», aseveró.

“Escuché a un diputado (de la oposición) hablar y me pregunté cuál es su honestidad intelectual: decir que uno promueve esta ley, que solo tiene el propósito de que las cosas se igualen un poco, porque los que ya la ganan la van a seguir cobrando, para jubilar a 450 jueces… yo no quiero jubilar a nadie. Nadie está buscando semejante cosa”, enfatizó en diálogo con Radio 10.

“Un juez de la Corte Suprema gana tres o cuatro veces lo que gana un Presidente o un senador de la Nación. Hay que aclararlo porque si no se piensa que uno se volvió loco con los jueces. Lo único que queremos es poner orden en las cuentas públicas”, afirmó.

“Es una enorme pena que los argentinos discutamos estas cosas, porque este tema es un avance. No es un tema nuevo, viene de hace mucho, lo conozco personalmente porque soy hijo de un juez y me he criado con esto”, agregó.

“La Argentina pasa por un momento difícil, donde la jubilación promedio es de $24.000 y que hay jubilaciones promedio de $300.000, que pueden legar a $500.000 o pueden rondar los $700.000”, remarcó el mandatario.

“El costo fiscal de eso es altísimo y no hay forma de pagarlo totalmente, porque estamos corriendo detrás de sueldos muy altos”, dijo, y aseguró que es una “carrera de nunca ganar”.