Alberto Fernández enfatizó la posición de “proteger a quienes dan trabajo”

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández reafirmó el objetivo de su Gobierno de “proteger al que invierte y da trabajo”, con el propósito de profundizar el desarrollo del empleo y de las comunidades en las provincias, y contrastó esas políticas con las aplicadas durante la gestión de Cambiemos, que, dijo, sólo generaron “el cierre de fábricas” y pérdidas laborales.

“Cada vez que me hablan de la palabra ‘producir’, yo escucho ‘para dar trabajo’. Y cuando pienso en que se da trabajo, digo que es otra familia que se levanta, que puede crecer, que tiene una oportunidad: esa es la mejor música para mis oídos, la de las máquinas funcionando y viendo a hombres y mujeres trabajando”, resaltó.

El Presidente se pronunció así durante un acto que encabezó en Misiones, en el marco de una visita a la planta de la textil de origen brasileño Dass, donde anunció inversiones en el marco del objetivo general de sustituir de importaciones y generar empleo.

“Lo único que hicimos fue lo que racionalmente había que hacer: proteger a los que invierten, proteger a los que dan trabajo, favorecer que el trabajo crezca, y hacer así que una comunidad como la de Eldorado se desarrolle”, aseguró el mandatario.

“Bajar aranceles y abrir la importación sólo generó el cierre de fábricas y la pérdida del trabajo de la gente”, contrastó el jefe de Estado en alusión al Gobierno de Mauricio Macri.

Acompañado por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, Fernández agradeció a los empresarios del grupo Dass porque, destacó, “aguantaron” y “creyeron”.

Durante su discurso, el Presidente recordó que durante la campaña presidencial de 2019 visitó Posadas y se reunió allí con unos trabajadores de la empresa de calzado que, relató, “no la estaban pasando bien como consecuencia de la apertura de la economía y eran víctimas de las importaciones que existían y se les hacía muy difícil competir en el mercado interno, por lo que para la fábrica era muy difícil mantenerse”.

En aquella oportunidad, Fernández les pidió que “aguanten que esto lo vamos ir arreglando”, según contó el Presidente, quien le dedicó más de un elogio a Daniel Scioli, a quien llamó “un hermano” y lo calificó como un “gran embajador que me ayuda a solucionar muchos de los desafíos que Argentina y Brasil enfrentan”.

El jefe de Estado, que también estuvo acompañado por la secretaria de Deportes, Macarena Sánchez, planteó que “el Estado debe hacer todo el esfuerzo para vincular la producción textil con el deporte, porque ya está visto lo que mueve el deporte con camisetas, conjuntos deportivos, botines y calzados, ahora que vienen los Juegos Olímpicos, la Copa América y otros torneos”.

Y en ese sentido añadió: “Ya está visto que cuando importamos camisetas, pantalones y medias lo que hacemos es dejar sin trabajo a los argentinos, que cierren las fábricas y complicar la vida de muchas familias, mientras que unos pocos hacen una gran diferencia con la importación”.

“Por eso, cuando me dicen que la solución es bajar los aranceles e importar están equivocados porque bajar aranceles e importar es terminar con el esfuerzo e inversión de los empresarios y con el trabajo de la gente”, cruzó.

Durante el acto, Fernández aseguró que un año y medio atrás “era mucho más rentable la especulación financiera que venir a invertir para producir botines, remeras y camisetas”. “Es mucho más importante que se invierta, se arriesgue, se dé trabajo, se produzca y se gane, porque así es el capitalismo”, destacó y sobre ese punto completó: “Que los que inviertan ganen también, eso es muy importante”.

Compartir

Linkedin Print