Alberto Fernández expresó su dolor por la muerte del ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez

El presidente Alberto Fernández expresó su “enorme dolor” por la muerte del ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, quien falleció en la madrugada de ayer a raíz de un cáncer de pulmón.

“Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al gobierno del Uruguay. Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos”, escribió el mandatario argentino en su cuenta oficial de Twitter.

El ex mandatario oriental tenía 80 años y padecía un cáncer de pulmón, y el 28 de noviembre debió ser internado de urgencia por una trombosis en la pierna izquierda.

Tabaré Vázquez, una de las principales figuras políticas del país de los últimos 30 años, fue referente de la centroizquierda a nivel regional. Fue una de las principales figuras de la escena política de Uruguay, y ocupó la presidencia de ese país en dos periodos, desde el 2005 al 2010 y desde el 2015 a 2020.

