Alberto Fernández: “Fue un hombre muy de la política, respetuoso y tolerante”

El presidente en diálogo con C5N confirmó que fue la propia Zulemita la que le dio la noticia del fallecimiento de Carlos Saúl Menem.

En diálogo con C5N, el presidente Alberto Fernández recordó la última charla con el fallecido Carlos Saúl Menem. También confirmó que se despertó con un llamado de Zulemita quién le confirmó el deceso del exprimer mandatario. Sus definiciones sobre quién fue el riojano en la política argentina.

“Hablé con él el día que jugaba River-Nacional estaba mirando el partido con Zulemita” dijo Alberto Fernández en la entrevista telefónica. “Al día siguiente empezó un proceso de deterioro” agregó y confirmó: “Hoy me llamó Zulemita y me dio la mala noticia”. “Es una gran pena”, amplió.

“Fue un hombre de la política argentina no puedo dejar de reconocer”, expresó Alberto Fernández. “Nos conocemos hace muchos años, yo trabajaba en el equipo de Cafiero”, dijo y agregó que “Menem sabía como pensaba” y que “toleraba mis escritos críticos hacia el modo en que conducía la economía del país”.

“Fue un hombre muy de la política, respetuoso y tolerante” definió y agregó que “respetaba la opinión contraria” porque “tenía el gel peronista convivir en las diferencias”. “Llegó a la gobernación de La Rioja dos veces, fue presidente dos veces, siempre lo eligió su pueblo; es un hombre de la democracia”.

“Estábamos preparado el busto para la Casa Rosada y con Zulemita lo postergábamos. Lamentablemente no lo logramos, es una gran pena”, confió y también confirmó que le trasmitió a la familia que están organizando la ceremonia de su funeral. “Ya hablé con Cristina” expresó.

El partido Justicialista

emitió un comunicado

El Partido Justicialista lanzó un comunicado en el que despiden a Carlos Saúl Menem y lo recuerdan a lo largo de su larga carrera política. El expresidente murió este domingo por la mañana en la Clínica Los Arcos donde se encontraba internado por una infección urinaria. Tenía 90 años y aún conservaba su banca como Senador Nacional.

“Con profundo pesar y tristeza el Partido Justicialista recibió la noticia del fallecimiento de Carlos Saúl Menem”, precisó el PJ en un comunicado. En ese marco, calificó al ex presidente como “un dirigente político de convicciones firmes y voluntad inquebrantable”, que “supo levantar la voz cuando otros callaban”.

“Eso le valió la persecución, el encarcelamiento en los trágicos años de sangre y plomo que vivió la Argentina entre 1976 y 1983”, subrayó. Además, destacó que “Carlos Menem fue protagonista político de la historia del país desde el regreso de la democracia”, y precisó: “Gobernador de su provincia, La Rioja, tres veces Presidente de los argentinos, Presidente de nuestro partido y senador nacional, una figura insoslayable que la historia se encargará de recordar”.

“El Partido Justicialista despide a quién en vida tuvo las máximas responsabilidades políticas e institucionales de la Nación y partidarias, abraza muy fuerte a sus familiares y ruega con una plegaria por el eterno descanso de su alma”, enfatizó.

