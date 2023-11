Alberto Fernández habló tras la reunión con Milei: «Si leva bien, le va bien a la Argentina; no quiero ser un obstáculo»

Alberto Fernández habló públicamente por primera vez luego del balotaje que consagró a Javier Milei como su sucesor.

Lo hizo luego de la reunión entre ambos, en la que comenzaron a programarse los términos de la sucesión presidencial.

En una entrevista en el canal colombiano NTN24, el jefe de Estado, que abandonará su cargo el 10 de diciembre, aseguró no sentir responsabilidad por el resultado del proceso electoral de este año. “Nuestro espacio debe replantearse cosas”, afirmó.

El presidente actual brindó una primera aproximación a las razones de la derrota del peronismo.

“Es evidente que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo, porque este es un gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas”, introdujo el mandatario. Acto seguido, agregó un mensaje hacia adentro de la coalición que gobernó el último período: “Estoy llamando a la reflexión, no estoy buscando culpables”.

El futuro de Alberto Fernández, según él mismo comentó en la entrevista, estará en Europa.

“Probablemente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Posiblemente aproveche para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje”, contó.

La aparición pública del mandatario ocurrió luego del primer encuentro con Milei. “Los cambios en democracia deben ser siempre fáciles. Lo que hablé con él queda entre él y yo”, agregó el Presidente sobre su encuentro con Milei, que tuvo lugar en la Quinta de Olivos.

Además, compartió buenos deseos para la gestión del libertario para los próximos cuatros años. ”Ojalá el nuevo presidente haga las cosas bien, no comparto muchas de sus miradas, pero si le va bien, le va bien a la Argentina, y yo no quiero ser un obstáculo-”, indicó el jefe de Estado, que asumió su cargo en 2015, luego de ganar las elecciones en la fórmula que encabezó y compartió con Cristina Fernández de Kirchner en la experiencia del Frente de Todos.

Alberto Fernández fue consultado, además, respecto de cómo termina su relación con la actual presidenta del Senado y jefa del Kirchnerismo. Sin embargo, eligió evitar este punto, según el adelanto de la entrevista que será emitida esta noche por el canal colombiano.

El jefe de Estado describió como un encuentro amable la reunión que mantuvo con el presidente electo. Javier Milei. “Era una reunión institucional, que reclamaba seriedad, pero fue una reunión cordial, amable, que se prolongó por más de dos horas”, expresó. En efecto, ambos estuvieron dialogando entre las 8 y pasadas las 10 de la mañana de este martes 21 de noviembre, el primer día hábil después del balotaje.

Según informó el presidente saliente, en la cumbre entre ambos pudieron desarrollar “temas nacionales e internacionales”.