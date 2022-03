Alberto Fernández: «Hay diablos que hacen subir los precios»

Compartir

En la entrevista con el ciclo «Desiguales» (TV Pública), el presidente Alberto Fernández dijo que no quiere «quedar bien con Dios y con el diablo» pero dijo que hay «diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón».

El Presidente aseguró que hay «una inflación autoconstruida que tiene mucho que ver el modo en que se concentra la producción de alimentos; hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a subir los precios».

«Desiguales» es el programa que conducen los periodista Luli Trujillo y Pablo Caruso, y que está «dedicado a pensar sobre temas que nos afectan cotidianamente como la desigualdad, la pandemia, la meritocracia o las fake news; con informes y la palabra de invitados especiales».

Además, el primer mandatario reiteró que los planes sociales «tienen que convertirse en trabajo» pero aclaró que debe ser «trabajo formal».

«Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, pero el trabajo formal. La mayoría (de los que reciben planes) trabaja, pero en la informalidad», dijo.

Asimismo, Alberto Fernández afirmó que «hace falta que un mayor número de trabajadores de la economía popular pase a la formalidad, pero hay que darle un marco regulatorio para desarrollarse con un mínimo de seguridad».

El Presidente agregó que «hay un sector del campo que ha tomado una posición político- partidaria» que se opone a las medidas del Gobierno para el sector, como el aumento de retenciones en algunos productos.

Por otra parte, Fernández ratificó que «acordamos que las tarifas no pueden aumentar más del 80% del coeficiente de variación salarial, y para los que tienen tarifa social no más de 40%».

