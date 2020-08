Alberto Fernández le contestó a Macri: “La primera condición para ser libres es que estemos vivos”

Compartir

El presidente Alberto Fernández le envió un mensaje este martes a su antecesor, Mauricio Macri, quien en un encuentro virtual de Juntos por el Cambio había criticado la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional ante el avance del coronavirus.

“Los riesgos no han pasado. No está en discusión la libertad de la gente. Todo el mundo es libre. La primera condición para ser libres es estar vivos”, aseguró en diálogo con Futurock.

Según trascendió, el ex jefe de Estado y referente de la oposición -actualmente de viaje en Francia- aseguró ayer ante sus compañeros de partido que la cuarentena sin salida “no va más”. Semanas atrás, en una entrevista concedida a Álvaro Vargas Llosa, había cuestionado el avance de los gobiernos sobre las libertades individuales.

Fernández aseguró que el riesgo continúa vigente en la Argentina y que conserva “el botón rojo” para volver a fase 1 en caso de que sea necesario. “El botón rojo está a mano porque la preservación de la salud es lo más importante, pero también entiendo a la gente que tiene cierto grado de hastío luego de estar encerrada tanto tiempo”, analizó.

También planteó que la población “se relajó equivocadamente” y por eso muchas áreas del país se encuentran en “el peor momento”. Sin embargo, pareciera que por ahora el Presidente no pulsará ese “botón rojo”. El próximo domingo termina la actual fase del aislamiento. A partir del lunes, no habrá grandes cambios en la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires podría habilitar deportes individuales y autorizar la actividad comercial en Once, Retiro y Constitución.

En los últimos días se ahondó la brecha de contagios entre CABA y el territorio bonaerense, donde ayer se registraron más de 5000 casos. La administración de Rodríguez Larreta, en cambio, habla de una curva madura y espera que en las próximas semanas empiece a bajar la cantidad de contagios, actualmente en un promedio diario de 1200 casos.

Este martes se informaron 21 nuevas muertes por coronavirus en el parte matutino. La cantidad de víctimas fatales en la Argentina es 4785. El número de casos positivos llegó ayer a 253.868.

Durante el reportaje concedido a los periodistas Juan Amorín y Rocío Criado mientras hacía ejercicios en la Quinta de Olivos -durante algunos pasajes del diálogo se lo escuchó agitado-, el mandatario argentino habló además de la desaparición de Facundo Castro Astudillo: “Quiero que lo encontremos, necesitamos saber qué pasó y si alguien fue responsable de un acto ilícito debe cargar las consecuencias”.

“Estoy en contacto con la madre de Facundo; estoy en contacto con Sabina Frederic, porque la investigación está en manos de la Policía Federal; estoy atento sobre el funcionamiento de la Justicia, porque la mamá de Facundo me advirtió sobre algunas cosas que le preocupaban… en un Estado de derecho la violencia institucional es inadmisible y ahí no hay ningún espacio para la tolerancia”, agregó.

Finalmente, abordó la polémica en torno a la reforma judicial. Ironizó sobre las críticas que indican que el proyecto busca la impunidad de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, imputada en varias causas, y defendió la designación de Alberto Beraldi en el consejo consultivo: “Beraldi es un abogado más; es el abogado de Cristina, pero también es el abogado del ministro de Educación de Macri que está acusado por las escuchas”.