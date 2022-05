Alberto Fernández: «Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios»

Compartir

El presidente Alberto Fernández afirmó que «los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios» a la energía, en tanto que «el 10 por ciento más pudiente dejará de ser subsidiado» con la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los mismos, y aclaró que no se trata de una «imposición del Fondo Monetario Internacional» sino que está contenido en el programa económico del Gobierno.

«Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación. El 10 por ciento más pudiente, que se ve beneficiado con subsidios, deja de ser subsidiado, lo cual es una medida muy progresiva en términos económicos. Hace que el que tiene pague», dijo Fernández esta tarde en una rueda de prensa en la embajada argentina en París.

En la última escala de su gira por Europa -el martes estuvo en España y el miércoles en Alemania-, el Presidente habló de la implementación de la segmentación de los subsidios, en una semana que estuvo marcada por las audiencias públicas encabezadas por la secretaría de Energía.

«Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios», ratificó el Presidente al hablar con los periodistas argentinos que cubren la gira por Europa.

En cuanto a los aumentos, dijo que están «vinculados a los salarios, a cómo evolucionan» y aclaró que «nunca el aumento de tarifas puede ser mas alto que el aumento salarial de las personas, lo cual tiene un criterio distributivo muy grande, y es un porcentaje menor».

«Esto que estamos haciendo está en el programa económico. No es una imposición del Fondo. Creemos que es necesario hacerlo. Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos cuando vemos como se ha desatado un conflicto energético a partir de guerra y los precios de la energía se han disparado», explicó el Presidente.

«Estamos muy convencidos de que estamos en el camino correcto», concluyó Fernández sobre el tema tarifas.

Audiencias públicas

Ayer, la Secretaría de Energía encabeza una nueva audiencia pública, la tercera en la semana, esta vez para debatir la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica.

El miércoles, en la segunda audiencia, las autoridades nacionales estimaron que el aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica a partir del 1 de junio será de 16,5% para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza de 42,72%; y del 6,8% para aquellos que dispongan de ese beneficio y un acumulado de 21,2%.

La ronda de audiencias se había iniciado el martes para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), oportunidad en que la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio.

Desde Alemania, el presidente Fernández también había defendido la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad y la segmentación de las mismas, al considerar que actualmente «se está subsidiando energía al 10 por ciento más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios».

Alberto Fernández consideró que si el FMI tomó la decisión de revisar los acuerdos firmados con distintos países, en función de las consecuencias de la guerra en Ucrania, «será aplicable» para la Argentina también.

«El FMI ya ha dicho que hay que revisar los acuerdos porque la economía se alteró significativamente» con la guerra en Ucrania y «si es una decisión, una idea del Fondo también será aplicable a nosotros», dijo el Presidente en rueda de prensa en la embajada argentina en París, a donde llegó ayer para entrevistarse hoy con su par Emmanuel Macron, en el marco de su gira por Europa.

«Tenemos que ver exactamente cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina. El primer indicio, muy negativo, es el índice de la inflación», aseveró Fernández.

«Cuando me dicen que Argentina puede beneficiarse con un aumento de commodities no me gusta que ganemos porque hay una guerra desatada. Es muy difícil desacoplar precios», agregó.

Sobre los plazos para revisar el acuerdo alcanzado, el mandatario sostuvo: «Cuando llegue el momento entiendo que el Fondo lo propiciara como la ha dicho públicamente» y destacó que el Ministerio de Economía tiene «diálogo permanente» con el organismo de crédito.

Inflación

El Presidente dijo que su Gobierno «no está conforme ni contento» con los índices de inflación, y consideró que un porcentaje «relativamente alto deriva del aumento de los precios en los alimentos como consecuencia» de la guerra en Ucrania.

«El programa económico va a ayudar a la desaceleración de la inflación, pero no estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que hay hoy en Argentina», dijo Fernández en una rueda de prensa en la embajada argentina en París, a donde llegó hoy en la tercera y última escala de su gira por Europa.

Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó «será menor al de marzo», cuando alcanzó al 6,7%.

Al hablar con los periodistas argentinos que cubren la gira presidencial, Fernández insistió en que «hay un porcentaje de esa inflación, que yo creo que es relativamente alta, derivada del aumento de precios en los alimentos como consecuencia de la guerra y muchos otros insumos».

«Debemos seguir trabajando en eso. Nuestro programa tiene tres pilares: producción, trabajo y mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en economía, generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso y en eso tiene mucho que ver la inflación», aseveró el mandatario.

En ese marco, dijo que el Gobierno «alienta que las paritarias resuelvan ese problema, haciendo que los salarios crezcan por encima de la inflación».

«Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Ese elemento, esa causa, la causa externa, no la manejamos nosotros y la inflación es muy dañina. Debemos rápidamente parar este tema», concluyó.

