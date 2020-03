Alberto Fernández: «No me va a temblar el pulso para prorrogar la cuarentena»

Compartir

El presidente Alberto Fernández dijo «no le temblará el pulso» en caso de que decida extender la duración de la cuarentena total que decretó el viernes para frenar el avance del nuevo coronavirus Covid 19 en el país. Además, criticó a los argentinos que viajaron al exterior después de que se declarara la pandemia y dijo que «dosificará» su regreso. «Llegarán en la medida en que podamos», lanzó.

«Prorrogar la cuarentena es una posibilidad, no me va a temblar el pulso si eso es para el beneficio de los argentinos», dijo esta noche en diálogo con el programa Especial América: Coronavirus, que transmite América. Había sido consultado por las posibles consecuencias económicas de una extensión temporal del aislamiento obligatorio que rige desde el viernes y, en principio, está previsto que termine el 31 de marzo.

Sin embargo, aclaró: «No voy a decretar el estado de sitio por unos estúpidos. Esta es una facultad que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo nacional. Si alguien está faltando a la cuarentena, debemos detenerlo y que la Justicia actúe. Me están pidiendo que los tenga yo detenidos. Pero las personas que uno termina deteniendo son gente inconciente, son estúpidos, básicamente», reflexionó.

Y se preguntó: «¿Por qué voy a declarar el estado de sitio por eso? Yo pido a las fuerzas de seguridad que sean inflexibles. Puse la facultad de secuestrar los autos y las motocicletas, lo que hay que hacer es cumplir con la ley», lanzó.

«Estoy enojado, porque muchos no son conscientes del riesgo en el que se ponen y en el que ponen a otros. Esto lastima y enoja a muchos argentinos. Pero el método no es escrachar a nadie, es denunciar. Hay líneas a donde llamar para denunciar el problema», aclaró el Presidente.

E informó: «El nivel de acatamiento ayer, fue mayor que el de este sábado. Se notó en los peajes, el sábado pasaban 350 autos por hora, ayer pasaron solo 50».

«Yo pido que todos entendamos que no sabemos quién está infectado y quién no. El esfuerzo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestras casas. Seguramente, mañana va a haber mucho más movimiento que hoy, pero espero que menos que el sábado», sostuvo.

«Hay que darles un lugar de privilegio a las enfermeras, a los médicos, a las autoridades provinciales, de seguridad, que se están exponiendo, y debemos estar agradecidos, en defensa de ellos», agregó luego.

El Presidente se mostró muy duro contra l os argentinos que viajaron al exterior a pesar de que se había informado sobre la gravedad de la situación.»Tengamos presente que después del 13 de marzo, cuando se había declarado la pandemia, se fueron más de 20 mil argentinos al exterior. Es incomprensible, porque uno les está avisando de lo que pasa y ellos se van», dijo.