Alberto Fernández: «Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas»

El presidente Alberto Fernández reclamó ayer a la “Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas”, luego de conocerse la invasión a Ucrania, en medio del conflicto por su intento de ingresar a la OTAN. Es la primera vez que el mandatario argentino se expresa sobre el tema, a raíz de su relación aliada con el país gobernado por Vladimir Putin.

“Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania. El diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos. Sufrimos muchas muertes causadas por la pandemia. La humanidad ha padecido mucho. Ello crea un imperativo moral a las partes para que se comprometan con la solución pacífica de la controversia actuando con la mayor prudencia y responsabilidad para garantizar la paz mundial”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Además, hizo un “llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar. Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo. Seguimos atentos la evolución de los acontecimientos y en ese contexto dispusimos plena asistencia a las y los argentinos residentes o pasajeros en Ucrania”.

Este jueves el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia realizaría una operación militar en el este de Ucrania. “He tomado la decisión de una operación militar”, declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión poco antes de las 6:00 a. m. hora local.

Joe Biden censuró el ataque “injustificado y no provocado” contra Ucrania. “Putin eligió una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas”, dijo, prometiendo hacer que Rusia “rinda cuentas”.

El gobierno argentino sólo se había expresado sobre el conflicto en un comunicado difundido por Cancillería, donde hicieron hincapié en la decisión política de no utilizar la fuerza para resolver el conflicto. En otras palabras, evitar que se desate una guerra como consecuencia de las fallidas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos.

