Alberto Fernández pidió «no relajarse» con la cuarentena porque «el problema está muy lejos de terminarse»

Compartir

Linkedin Print

El Presidente advirtió que «cuando uno dice que pareciera que va yendo bien» la batalla que se le está dando a la pandemia para mitigar su propagación, no quiere decir que la gente «se relaje y sienta que el problema está terminado».

El presidente Alberto Fernández aseguró que se siente «acompañado por la sociedad y la dirigencia» en el marco de «la situación de emergencia» en la que puso al país la pandemia de coronavirus y valoró el «esfuerzo» que se hace para mantener el «nivel de acatamiento de la cuarentena, que es muy alto», pero pidió no «relajarse» porque «el problema está muy lejos de terminarse».

En una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior, el jefe de Estado advirtió que «cuando uno dice que pareciera que va yendo bien» la batalla que se le está dando a la pandemia para mitigar su propagación, no quiere decir que la gente «se relaje y sienta que el problema está terminado».

«El problema está muy lejos de terminarse», dejó claro el mandatario, que pidió que «salgan a la calle aquellos que están habilitados para hacerlo» y que se mantengan adentro de sus casas el resto, «fundamentalmente los adultos mayores», teniendo en cuenta que «el 85% de los afectados son mayores de 65 años».

«Yo me siento muy acompañado, siento que la sociedad nos está acompañado claramente. Ha entendido que estamos viviendo una situación de emergencia y una situación dramática. A partir de eso todos necesitamos unir esfuerzos», indicó Fernández al evaluar «muy alto» grado de acatamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del 20 de marzo.

Agregó que también se siente «muy acompañado» por «la dirigencia política», aún sabiendo que llegará el momento en que no van a estar de acuerdo «porque así es la democracia».

También destacó el hecho de que «frente a una crisis de esta magnitud» todos estén «tirando para el mismo lado», aunque dejó claro que esto no debería verse como «una excepcionalidad», sino como algo natural.