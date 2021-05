Alberto Fernández pidió unidad a gremios y a los empresarios que no suban precios

Compartir

El presidente Alberto Fernández llamó a “extremar el esfuerzo” para “encontrarse” con el que piensa distinto, pidió “unidad” a las representaciones gremiales y llamó a que los sectores empresarios “hagan su aporte” y no suban los precios, particularmente los de alimentos y materiales de la construcción.

Al participar de un foro organizado por el Consejo Económico y Social (CEyS) con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el jefe de Estado se pronunció por “armonizar las diferencias para lograr objetivos comunes” y “trabajar juntos para que la sociedad mejore”.

Fernández se refirió a los desafíos extra que impuso la pandemia de coronavirus a la agenda del trabajo y de la educación, ambas ya transformadas por la irrupción de la tecnología.

Durante toda la mañana, el Foro “Trabajo presente y futuro con solidaridad” sirvió de escenario para que representantes de la academia, del movimiento obrero, los movimientos sociales, las empresas y la sociedad civil presenten 50 propuestas en la materia.

En su discurso, brindado desde los jardines de la residencia de Olivos y frente a tres pantallas gigantes, el mandatario agradeció la confección del documento que reúne las opiniones plurales y diversas para insistir en su idea de una sociedad “sinfónica”, en la que cada actor toca una nota distinta en el momento indicado.

“A diferencia de otros tiempos, tenemos algo muy importante, que es financiamiento para hacer realidad muchas de esas ideas. Los organismos internacionales le han otorgado a la Argentina un préstamo de 500 millones de dólares para poder llevar adelante las ideas que el CEyS está proponiendo”, anunció.

En su intervención, Fernández también agradeció especialmente “la responsabilidad con la que los sindicalistas enfrentaron las paritarias” y la posibilidad de “llegar a acuerdos” en las negociaciones del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Como contrapartida, le pidió a los empresarios -en especial a los de la alimentación y a los de la construcción- que mantengan “un precio para exportar y otro para el mercado interno”.

“Los empresarios tienen que hacer un aporte, no porque el Gobierno les reclame, lo tienen que hacer por convicción”, subrayó Fernández.

Respecto de la “reinvención del trabajo”, recordó que la revolución 4.0 supone “una mejora en la producción y pone en riesgo puestos de trabajo” y se preguntó “cómo se les pide a los industriales que esas ganancias que obtienen gracias a las nuevas tecnologías, las coparticipen con los trabajadores”.

En el mismo sentido, señaló la necesidad de “repensar la educación” y anunció un plan para volver a entregar notebooks a los chicos en edad escolar. “La pandemia, así como nos encontró desprovistos de salas de terapia intensiva, nos encontró desprovistos de conectividad”, reflexionó el Presidente.

Antes que el jefe de Estado, también hizo uso de la palabra el Secretario de Asuntos Estratégicos y coordinador del CEyS, Gustavo Béliz, quién, citando al Papa Francisco, pidió “celebrar el 1º de mayo con gracia, misericordia y valentía”.

“La valentía es ir a abrazar al que no piensa como nosotros”, dijo el asesor presidencial, sostuvo que se puede “salir del laberinto cavando fosas o construyendo puentes” y dijo que el Gobierno apuesta a la “cultura del encuentro”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó que la vocación de diálogo se mantuvo firme en el mundo del trabajo.

“En el peor año que tengamos memoria los vivientes pudimos mantener las instituciones de dialogo social en el trabajo. La totalidad de los trabajadores convencionados pudieron negociar sus paritarias”, ejemplificó.

Entre los que se hicieron presentes en la jornada y durante el acto de cierre que encabezó Fernández, estuvieron los dirigentes sindicales Héctor Daer (Sanidad), Sergio Palazzo (La Bancaria), Antonio Caló (UOM) Estaban “Gringo” Castro (UTEP), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodriguez (UPCN) y Hugo Yasky (CTA).

A través de un comunicado de los organizadores, se explicó que el foro buscó “dinamizar el debate sobre los desafíos locales y globales, en diálogo con referentes nacionales e internacionales, para identificar 50 ideas y propuestas hacia un modelo que armonice el desarrollo económico con inclusión, la innovación y la economía del conocimiento, con la centralidad y la dignidad de la persona, los derechos de los trabajadores, la inclusión y el respeto del planeta”.

