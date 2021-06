Alberto Fernández presentó un proyecto para “jerarquizar” a enfermeros y “reparar” injusticias

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley que busca jerarquizar a los enfermeros como profesionales de la salud y que además supone “un acto de reparación enorme, porque hizo falta una pandemia para valorar” a quienes trabajan en el sistema sanitario.

“En la pandemia, hemos pasado momentos muy difíciles y ustedes siempre le pusieron el pecho al virus. Por eso, a cada enfermero y enfermera, gracias”, dijo el jefe de Estado visiblemente emocionado al presentar en sociedad la iniciativa.

Durante un acto en el Museo del Bicentenario, acompañado por los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Educación, Nicolás Trotta, Fernández señaló que “hizo falta una pandemia como la del coronavirus” para darse “cuenta de la importancia de la enfermería y de todo el sistema de salud”.

“Hay que entender que los enfermeros y las enfermeras no son empleados administrativos, sino que son mucho más que eso porque son personas muy importantes para la salud de los argentinos y que se han preparado para eso”, dijo Fernández en lo que puede leerse como una alusión a la condición en la que prestan servicio estos profesionales en la Ciudad de Buenos Aires.

Y continuó: “En esta pandemia, la estadística mostró que la falta que hace el personal de enfermería que auxilia a los médicos es muy grande y estamos lejos de alcanzar el número razonable que la lógica médica indica”.

El Presidente dijo que en los 500 días que lleva la pandemia se han “pasado momentos muy difíciles” y los trabajadores de la Salud “la deben haber pasado particularmente mal y fueron siempre los que estuvieron al frente de la batalla poniéndole el pecho al virus”.

“A cada uno y a cada una de los enfermeros y enfermeras de esta Patria gracias de corazón”, reiteró.

En tanto, el ministro Trotta agradeció “todo el compromiso de los enfermeros y las enfermeras” y manifestó que, con esta iniciativa, que será remitida al Congreso Nacional para su tratamiento, se “está dando un paso fundamental para jerarquizar y profesionalizar aún más la carrera de los profesionales y acompañarlos también con programas de becas a los estudiantes de enfermería”.

El titular del Palacio Sarmiento aseguró que este año el Gobierno nacional aumentó “la inversión en las becas Progresar más de un 170 por ciento” y dentro de ellas en particular las de enfermería.

“Estamos trabajando con la Federación de Sanidad, y este año ya tenemos inscriptos, en lo que es la beca para enfermería, a más de 100 mil enfermeros y enfermeras, y que están estudiando con 75.031 becas que han sido adjudicadas en este mes de junio, retroactivamente al primero de marzo”, apuntó.

Por su parte, Vizzotti manifestó que “toda reforma del sistema de salud siempre tiene que comenzar jerarquizando al personal y esto es una muestra de eso porque las enfermeras y enfermeros son fundamentales siempre y muchas veces están invisibilizadas, pero sin ellos y ellas el sistema de salud no podría dar respuestas”.

Reiteró entonces que el carácter de “pilar fundamental” que tiene la enfermería “quedó demostrado en la pandemia” y señaló que “la transversalidad de las acciones” de la actividad.

Además de destacar la importancia del proyecto de ley para reparar la actual situación de los enfermeros, la funcionaria anunció la llegada de más de 4 millones de vacunas en la próxima semana que servirán para disminuir los contagios y, por consiguiente, “aliviar” la tensión del sistema de salud que carga de trabajo a los profesionales.

“La semana que viene tenemos recepción de un poco más de cuatro millones de dosis de vacunas. De Sinopharm llegan 2 millones de dosis en tres vuelos. El lunes llegan 1,1 millones de dosis de AstraZeneca de Estados Unidos; y entre el viernes y el lunes llegan otros 1,2 millones de dosis para poder seguir esta campaña de vacunación, la más grande de nuestra historia”, dijo.

En el inicio del evento, el titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y autor del proyecto, Pablo Yedlin, sostuvo que “el sistema de salud de la Argentina tiene grandes fortalezas y el acceso está garantizado en todos los lugares del país”.

Sobre el proyecto de ley, señaló que esta iniciativa “pretende aumentar en calidad y en cantidad del recurso humano fundamental que es la enfermera y el enfermero”.

Entre los ejes del proyecto se dará carácter de Ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación; se promoverá el acompañamiento en la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente integran el sistema de salud, tanto público como privado, para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas.

También, contempla el otorgamiento de incentivos y aportes económicos a la formación mediante becas y la provisión de instrumentos y equipamiento para la capacitación en enfermería, entre otras herramientas, según se informó.

Compartir

Linkedin Print