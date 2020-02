Alberto Fernández puso en duda el aumento de tarifas: «Que nadie se apure, hoy no está en carpeta»

Compartir

Alberto Fernández desmintió ayer a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que había dicho que en junio estaba previsto un incremento de la luz y el gas. El Presidente se mostró cauto y dijo que no «está en carpeta» esa suba, además de descartar que por ahora esté pensando en un aumento del transporte.

«Nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones de aumentar, porque lo que más me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente. Todo es estudio de revisión para atrás, y después veremos qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero no es ver si va a haber aumento de tarifas. Por lo tanto, hoy no tenemos en carpeta hoy el aumento de tarifas», afirmó.

El jefe de Estado señaló que el Gobierno revisará las «ganancias exorbitantes» que tuvieron las compañías distribuidoras de electricidad y gas y luego analizarán si los argentinos tienen que pagar más.

«En 2015 el consumo de empresas era bastante más alto que el residencial. Ahora resulta que las empresas gastan muchísimo menos que los residenciales. Eso significa que ese sistema de tarifas destruyó la industria y los habitantes terminaron pagando con creces tarifas de luz y gas», señaló.

El jueves, el jefe de Gabinete había señalado que «probablemente» en junio se produzca un incremento en las tarifas de los servicios públicos pero aclaró que sería «para los sectores que lo pueden soportar».

Transporte

Por otra parte, el Presidente también sembró dudas respecto a la posibilidad de que se produzca un aumento en el transporte. «¿Por qué va a haber una suba si las naftas están congeladas? Voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto que esté acá. Ese es el compromiso que tomé con la gente y lo voy a cumplir», enfatizó.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, había adelantado que una suba de hasta un 10% el valor del transporte para mayo está bajo análisis. En diciembre, el Ejecutivo prorrogó por 120 días el congelamiento tarifario. En el área metropolitana, el boleto no sube desde enero de 2019.

«El incremento de tarifas será consensuado con el Ministro de Economía y tiene que ver con las posibilidades reales de aumento, lo que puede pagar la gente», fue la frase del funcionario.