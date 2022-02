Alberto Fernández: «Queremos poner en valor el aporte de la mujer para el desarrollo de nuestra sociedad»

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández destacó ayer la necesidad de «poner en valor el aporte de la mujer para el desarrollo de nuestra sociedad» e instó a «hacer mucho más» para que en el país se termine «con todo tipo de discriminación y se valore a todos del mismo modo», al dar una nueva nominación a un salón de la Casa Rosada en homenaje a las científicas argentinas.

El Jefe de Estado encabezó al mediodía un acto en el cual el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno pasó a denominarse Salón de la Ciencia Argentina y se amplió el número de personalidades homenajeadas como un aporte destinado a contribuir a la igualdad de género y para reconocer el recorrido histórico de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Por la tarde, Fernández entregó reconocimientos a mujeres por su labor científica sobre Covid-19 en una ceremonia llevada a cabo en el Polo Científico Tecnológico ubicado en el barrio de Palermo.

Los dos actos se concretaron en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este viernes.

El salón de Casa de Gobierno que fue renombrado se encuentra en el primer piso, en el ala norte, donde en otras épocas funcionaba la Dirección de Ceremonial, y cuenta con un balcón de estilo florentino que en términos arquitectónicos se denomina «logia», desde el cual el expresidente Juan Domingo Perón se dirigió muchas veces a la multitud reunida en la Plaza de Mayo.

«Tenemos que hacer mucho más para que la sociedad termine con todo tipo de discriminación y valore a todos del mismo modo», señaló el mandatario al descubrir la placa del nuevo nombre de la sala, ubicada en el primer piso de la Casa de Gobierno.

Asimismo, afirmó que «hoy estamos dando un paso simbólico» y manifestó que «ese simbolismo ocurre en la casa donde se gobierna la Argentina y es un mensaje para todos: desde el Gobierno no queremos más discriminación y queremos poner en valor el aporte de la mujer para el desarrollo de nuestra sociedad».

El Presidente, en el acto que se hizo por la tarde en el Polo Tecnológico, destacó que las mujeres en la ciencia «fueron importantes, trascendieron, pero no recibieron el homenaje que la sociedad les debía» y manifestó que «eso es porque la sociedad se crió en el patriarcado».

«Es inadmisible seguir viviendo en una sociedad que discrimina, es moralmente inaguantable», aseguró y celebró «como la mujer y la diversidad se manifiesta también en en la ciencia».

En ese sentido, dijo que «a muchos argentinos les cuesta entender eso» y destacó que «la riqueza de la sociedad del presente no está en el petróleo, en el gas ni el oro ni en el litio, sino en las que desarrollan la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología».

«Eso nos hace soberanos, nos hace trascender», expresó y manifestó que «por eso no hay mejor dinero que el que invertimos en educación, ciencia y tecnología para tener una sociedad que se adueñe del conocimiento».

«Con la Covid nos dimos cuenta de la importancia de la ciencia. Aparecieron nuestros científicos con los test y llegaron hasta la vacuna. Esperamos que eso prospere. La ciencia argentina debe seguir pujante, porque eso nos hace distintos en el mundo, dueños de nuestro futuro. Educarse, saber, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, eso es el desarrollo de un país. Todo termina siendo parte del conocimiento», subrayó.

El mandatario celebró que haya «una generación nueva de científicas que van a dar mucho en este tiempo y que el Estado vuelva su mirada a la educación, la ciencia y la tecnología porque allí está el futuro».

Compartir

Linkedin Print