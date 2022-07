Alberto Fernández ratificó la necesidad de bajar el déficit del país paulatinamente

Compartir

El presidente Alberto Fernández reiteró la necesidad de “bajar el déficit fiscal paulatinamente” y adelantó que este domingo se reunirá con la ministra de Economía, Silvina Batakis, para analizar medidas sobre la suba de precios.

“El viernes hablé con Silvina y quedamos en vernos el domingo, ya vamos a ir viendo qué medidas primeras vamos a ir tomando para poder abocarnos a ese tema que nos preocupa mucho”, anticipó Fernández desde Tucumán.

En referencia a la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán, el Presidente afirmó que “él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo; hay cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que hubiera ocurrido de otro modo; ahora la ministra se llama Batakis y tenemos que hablar de ella”, subrayó.

El jefe de Estado se encontraba en esa provincia con motivo de su participación en el acto central por el 206º aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica, donde denunció una “feroz embestida” de grupos concentrados que “quieren provocar una devaluación”.

Posteriormente, en declaraciones al canal C5N, Fernández consideró además que “si quiero terminar el déficit fiscal en 24 horas, voy a generar un caos”.

“Buscamos ir bajándolo paulatinamente”, señaló, al tiempo que afirmó que ese objetivo “va a demandar tiempo” al igual que la inflación.

Al respecto, remarcó que “el problema de la inflación se desató en todo el mundo; nosotros lo padecemos más porque hace 20 años tenemos un ciclo inflacionario de dos dígitos”.

Por ello, explicó que “Argentina tiene una suerte de inflación estructural y parte de un piso más alto”.

“Si a eso se le suma el endeudamiento que en su momento contrajo Mauricio Macri, complica mucho más las condiciones de desarrollo argentino porque nos impide acumular reservas y eso también afecta a los precios; el escenario es muy complejo”, indicó Fernández.

Resaltó además que “hay dos temas en el mundo que se han disparado, la energía y los alimentos”, lo cual, consideró, “es un problema inmenso”.

“Con Silvina estamos trabajando en eso; para mí es un tema poder bajar la inflación en un escenario que no nos es favorable porque el mundo no es favorable para Argentina en este contexto”, analizó Fernández.

En otro orden, afirmó que “hay una parte de la Argentina que está funcionando bien, que tiene que ver con el desarrollo, con la producción, con la generación de trabajo”.

“Cuando uno mira los resultados de mayo se da cuenta que hay actividades que han crecido el 54% en relación al mismo mes del año anterior, pero todas están en un promedio del 20%”, resaltó.

El mandatario afirmó que “también el salario en términos reales se ha recuperado, pero tres puntos más o menos, pero viene de una caída de 20 puntos en los años de Macri”.

“Entonces, esa recuperación no se siente y soy muy consciente de eso; hay que trabajar ordenando las cuentas públicas, poco a poco, no aplicando la ortodoxia que algunos proponen porque esa ortodoxia termina hambreando gente”, completó.

Más temprano, desde la Casa Histórica tucumana, Fernández denunció que en la última semana soportó “una pública y feroz embestida de grupos concentrados y poderosos que quieren quedarse con toda la renta y provocar una devaluación, y que buscan generan desánimo e incertidumbre”.

Asimismo, condenó “las falsas noticias en redes sociales que se usan como instrumentos desestabilizadores”, y agregó: “Se van a chocar con mi firme decisión de seguir trabajando por la patria”.

“Los mismos que siembran el desánimo son los que nos endeudaron”, aseveró el titular de la Casa Rosada, y convocó a los argentinos a “forjar todos los días la unidad que nos va a sacar adelante”.

En esta línea, Fernández reafirmó su compromiso “para seguir recuperando los salarios” y llamó a los argentinos “a trabajar para erradicar la pobreza extrema y reconstruir el país más igualitario que tuvimos”.

“Cada uno de los que integramos este Gobierno se la juega por la gente; los convoco de corazón a construir la Argentina que deseamos, defender cada día la emancipación y hacerse cargo de los sueños y deseos” de los patriotas, concluyó.

