Alberto Fernández respondió las tiernas preguntas que le hizo el hijo de Soledad Fandiño y René Pérez

René Pérez tuvo la responsabilidad de entrevistar a Alberto Fernández este lunes a través de una transmisión en vivo por Instagram. En una nota distendida, en donde el músico puertorriqueño transmitió algunas de las preguntas que le hicieron llegar sus seguidores, el Presidente se refirió a la delicada situación que se vive en la Argentina por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias no solo en salud, sino también en economía. Además, se dio el gusto de mostrar dos consultas que le hizo su hijo, Milo, fruto de su relación con Soledad Fandiño. El jefe de Estado no tuvo problemas en responderle.

“Aquí tengo dos preguntas más que son muy importantes, son de mi hijo, Milo”, introdujo Residente los interrogantes de su pequeño de cinco años, sobre el final de la entrevista. “¿En la televisión hay fútbol o no? ¿O grabaron fútbol para la gente que no vio algunos partidos?”, consultó, con ternura, el pequeño. Y luego siguió: “Presidente de Argentina: ¿usted se lava las manos diciendo ‘cumpleaños feliz’? Yo lo hago contando porque me da vergüenza el cumpleaños feliz. Yo lo hago así, después así y me pongo así… ¿Lo hago bien o mal?”

Alberto Fernández no pudo evitar sonreír ante la inocencia del pequeño. Y le contestó con seriedad: “El primer punto para Milo: no tenemos fútbol. Está suspendido, por la misma razón por la que no podemos escuchar a tu papá cantar en los estadios. No podemos juntar a la gente porque si se junta se contagia y el riesgo de enfermarse es grande. Hay que quedarse en casa, es una época en donde tenemos que quedarnos en nuestras casas”.

“Respecto al lavado de manos, lo hacés muy bien. A vos no te gusta cantar el feliz cumpleaños, yo canto ‘La Balsa’, que es una canción de rock nacional que me gusta. Canto ‘La Balsa’ con el estribillo y mis manos están bien lavadas. Y cuando no tenés jabón cerca, ¿sabés qué hacés? Te ponés un poquito de alcohol en gel, te pasás en las manos así te quedan frescas y estamos bien cuidados. Lo importante es que te quedes en tu casa, que no salgas a la calle, que no corras el riesgo de contagiate. Estoy seguro de que tu papá te cuida mucho y te cuida bien, así que hacele caso”, le dijo el jefe de Estado al pequeño. “Y su madre también lo cuida”, agregó René, en clara alusión al buen vínculo que mantiene con la actriz argentina, a pesar de estar separados.

Durante la entrevista el músico le consultó si se tomarán medidas para ayudar a los artistas, que como muchos otros trabajadores ven sus ingresos muy perjudicados por la cuarentena obligatoria. Al respecto, Alberto Fernández indicó: “¿Sabés que toco la guitarra y me gusta mucho la música y el arte? Soy un consumidor de arte, de música. Te escucho a vos también, me gusta muchísimo lo que hacés. Y la realidad es que para mí este es un tema también preocupante. Fui muy amigo de Luis Alberto Spinetta, y él siempre decía que a los pueblos hay que alimentarles la panza, la barriga. Hay que darles de comer. Pero también hay que alimentarles el alma, y lo que alimenta el alma es el arte”.

“El problema que tenemos es que el arte trasciende en espectáculos multitudinarios, recitales donde miles de personas disfrutan de tu música y eso no lo podemos hacer porque el riesgo de contagio en esos lugares es muy grande. Entonces el resultado de eso es que hay artistas que están sin trabajo. Toda la industria cultural está paralizada. Estamos tratando que en estos días de cuarentena nosotros podamos llevar el arte a las casas de los argentinos a través de las redes, la televisión…”, explicó.

En ese sentido, dijo: “Hay muchos argentinos que se han prestado a dar recitales desde sus casas. Estamos organizando para el domingo que viene tres horas de transmisión de todos los canales de la Argentina, con los músicos desde su casa ofreciendo su arte, y nosotros tenemos que tratar de ayudar a los artistas más nuevos y más incipientes . Estamos viendo de estimularlos económicamente de algún modo para que desde sus casas transmitan su arte y lleguen a los argentinos. Pero lamentablemente mientras esta pandemia dure nos vamos a privar de tu música y de la música que nos gusta, así como de los teatros y los cines, porque no tenemos que reunirnos en lugares públicos. Pero espero que pase pronto porque hace falta la música para que el alma esté sana”, concluyó.