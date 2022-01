Alberto Fernández: «Tenemos derecho a crecer como nosotros queremos crecer»

Compartir

El presidente Alberto Fernández afirmó que el FMI debe contemplar el «derecho a crecer como nosotros queremos crecer» en las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el organismo multilateral para acordar un nuevo programa de financiamiento de la deuda de alrededor de US$ 45.000 millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las palabras del jefe del Estado cobran fuerza debido a que el jueves se produce el primer vencimiento del corriente año con el FMI, por 731 millones de dólares.

El Presidente, al participar ayer al mediodía de un acto de lanzamiento del plan de vacunación para la vuelta a clases, en el partido bonaerense de Morón, dijo que «cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció».

En ese marco, el jefe de Estado pidió recordar «lo que fue el 2001, y el ajuste más cercano, que hizo desaparecer el Ministerio de Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología», en alusión a lo ocurrido en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

Argentina enfrenta el primer vencimiento de intereses del año, por 731 millones de dólares, mientras que en 2021 realizó dos pagos de capital por 1.900 millones de dólares cada uno, de una deuda total de 45.000 millones que contrajo la anterior administración con el FMI.

El gobierno argentino intenta alcanzar un acuerdo con el FMI antes del próximo vencimiento de capital, previsto para marzo por un monto superior a los US$ 2.000 millones, y busca destrabar por estas horas las negociaciones con los principales socios de organismo.

La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que las diferencias con el FMI tienen que ver con velocidad en la que la Argentina llegaría en el tiempo a eliminar el déficit fiscal, ya que el país prioriza el crecimiento y la demanda.

«La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando», dijo Guzmán en una entrevista con el diario francés Le Figaro.

Guzmán precisó que Argentina «redujo fuertemente el déficit primario del 6,4% del PIB en 2020 al 3% en 2021; una reducción de 3,5 puntos en un año con un crecimiento del 10%. Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y el éxito del programa de apoyo».

Entonces, lo que «Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes. La economía va mejor, pero necesitamos más tiempo para pagar», concluyó Guzmán.

En este marco de negociaciones, la semana pasada en Washington se produjo un encuentro entre el canciller Santiago Cafiero y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

En medio de ese contacto se alzaron voces de apoyo de otros socios en el FMI, como la del presidente de México, Manuel López Obrador, que pidió al organismo tener en cuenta las necesidades de la Argentina.

«Que asuma el Fondo Monetario Internacional su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo Argentino y a debilitar por completo al gobierno Argentino si aplica esas medidas que le está recomendando el FMI», le pidió al organismo el jefe de Estado mexicano.

Y ahondó: «Si un país está endeudado y viene una elección y para salvar al gobierno, que quiere continuar, le inyecta más recursos, pues existe una corresponsabilidad», concluyó el jefe de Estado azteca.

