Alberto Fernández volvió a mandarle mensajes a Fabiola y violó la restricción

El expresidente Alberto Fernández violó la medida cautelar que el juez Julián Ercolini le había impuesto para restringir sus comunicaciones y contacto con quien lo denunció por posibles delitos de violencia de género, la ex primera dama, Fabiola Yánez.

Al inicio de este expediente -en el que Fernández ya tiene un pedido de declaración indagatoria solicitado por el fiscal Ramiro González-, la Justicia le prohibió al ex jefe de Estado tomar contacto de cualquier tipo con Yáñez, e incluso también se le impuso una prohibición de salida del país.

Según confirmaron fuentes que conocen la trama del caso Fabiola, el expresidente rompió esa veda judicial el viernes pasado.

La abogada de Yañez, la doctora Mariana Gallego, denunció en el juzgado de Ercolini que Fernández utilizó el “celular de su hijo Francisco (el cual maneja también la abuela materna del niño Sra Verdugo, número…)” para enviar un mensaje que la ex primera dama consideró que tenía como “objeto” el de “perturbar” su “estabilidad emocional” y podría ser considerado una “violación a la medida cautelar” dictada en su contra.

Lo que ocurrió es que el jueves pasado, a las 18:51 hora de España, el expresidente efectivamente usó el chat de Whatsapp del número de teléfono denunciado para mandar el link de una nota periodística de Eldisenso.com, titulada “Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yañez”.

De acuerdo a las capturas de pantalla presentadas por la doctora Gallego, después de tener una comunicación por videollamada con su hijo Francisco, Fernández envió a ese mismo chat dos links diferentes para leer el mismo artículo antes mencionado.Francisco Fernández Yañez nació el 11 de abril del 2022, lo cual demuestra que los links de Eldisenso.com no lo tenían como destinatario final.

Alertado quizás por sus abogados defensores del escrito que había presentado en tribunales la doctora Gallego sobre el incumplimiento de la medida cautelar con restricciones, el mismo Fernández borró del chat con el que se comunica con su hijo los dos links considerados como intimidantes por la mamá de su hijo.

Tarde, Yañez ya había tomado capturas de pantalla sobre esa acción sorprendente si se tiene en cuenta que el ex jefe de Estado es abogado penalista, por lo que debería haberse preservado de realizar una comunicación como la que ya era en vano intentar aparentar como que no había existido.