Alberto Gauna: «Es una condena muy importante, estoy satisfecho con el trabajo que se realizó»

Alberto Gauna, padre de Enzo Gauna y presidente de “Unidos por el Dolor” se mostró satisfecho por la condena a 12 años y seis meses de prisión a José Eduardo Benítez, el conductor que atropelló y mató a su hijo, un joven soldado voluntario, en un recordado siniestro vial ocurrido en el Circuito Cinco el 8 de agosto de 2015. «Es una condena muy importante, estoy satisfecho con el trabajo que se realizó», destacó.

“El miércoles se dictó la sentencia y no podíamos creer, nos quedamos congelados con el fiscal, con el doctor Jorge Pezzolano, fue una sentencia favorable, para mi fue satisfactoria y nos emocionó mucho que se dio el dolo eventual que era por lo que veníamos peleando, son 12 años y seis meses para el asesino de Enzo”, dijo emocionado.

“Es una condena muy importante, estoy satisfecho con el trabajo que se realizó con el doctor Pezzolano, el perito, el doctor Schafer y el trabajo que hizo el tribunal para determinar el dolo eventual”, señaló.

Además relató que el condenado por la muerte de Enzo, “era mecánico de motos, siempre las preparaba y formaba parte de un grupo de motoqueros que jugaban picadas, hacían willy, es decir que este ciudadano manejaba de forma deliberada y en pleno conocimiento de sus actos, el dolo eventual fue bien contundente en el fallo”.

“Esta persona está detenida en la Comisaría Quinta por un robo a mano armada, está detenido hace tres años, por el caso de Enzo nunca estuvo preso, tiene como siete causas entre robo, hurto, lesiones”, detalló.

En tanto se mostró emocionado por el fallo condenatorio, teniendo en cuenta toda la peregrinación realizada por la familia en busca de justicia. “La noche después del fallo no pudimos dormir, lloramos toda la noche, estaba toda mi familia, hablábamos, llorábamos, ayer por la mañana también, cuando la encuentro a la gente me saluda, me habla, me felicita por la ejemplar sentencia, por el dolo que la gente ya conoce que no existe en el país por motos, esto marcó un antes y un después y ahora a trabajar con más fuerzas, tenemos tolerancia cero para presentar con el intendente, si Dios quiere el martes que viene, tenemos varias propuestas para hacer concientización vial. También se habló con el señor Darío Di Martino que está dispuesto a aportar lo que sea para la campaña de educación vial”.

Seguidamente aseveró que la lucha no termina y expresó que “está latente el caso de Jonatan Lezcano, el de Sofía Puyó es el 18 de octubre,después está el de Espinoza, Bernal y así más casos para ir a presionar y que se fijen fecha porque ya están en la segunda instancia, hay que fijar fecha y seguir con el juicio”.

Para finalizar, denunció que “desde hace seis años que estamos como fundación y el fiscal López nunca nos atendió, cero empatía con los familiares, con las víctimas y tiene la obligación de atendernos, nosotros tenemos la ley de víctima que es la 27.372 donde tenemos el derecho que nos atienda, también el presidente del Superior Tribunal no nos atiende, antes cuando estaba el doctor Alucín éramos atendidos las veces que queríamos y tocábamos el tema de cada expediente porque para los familiares de víctimas es muy importante que te atiendan y que te expliquen y te digan en qué instancia está y qué se puede hacer pero con estas personas que están ahora no hay empatía con los familiares, la semana que viene vamos a tener una movilización muy importante frente al superior tribunal”.

