Alberto: “Más allá de lo ético, es un gran negocio terminar con la pobreza”

El presidente Alberto Fernández pidió tener como principal objetivo el de “erradicar para siempre el hambre y terminar con la pobreza, porque no se puede vivir en una sociedad donde 4 de 10 argentinos están sumidos en la pobreza”.

En ese sentido, sostuvo que “un buen capitalismo necesita consumidores, y quienes son expulsados a la pobreza dejan de ser consumidores”. “Por eso, más allá de lo ético, es un gran negocio terminar con la pobreza, es hacer crecer la economía y generar nuevos consumidores”, razonó al participar en Mendoza del tradicional acto organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el marco de la Fiesta de la Vendimia.

El mandatario destacó además que el desarrollo de la industria vitivinícola “es central para el país”, ya que el vino que “se exporta permite que ingresen dólares que tanto necesitamos en este tiempo”.

“Muchos mercados del mundo se han ganado gracias a la decisión de productores, industriales, del gobierno de Mendoza y del nacional de impulsar el ingreso de vinos a todo el mundo. Pero no ha tenido buenos resultados en otros aspectos, ya que el consumo de vino ha caído en Argentina a pesar de ser bebida nacional”, dijo.

Y ratificó el compromiso del Gobierno nacional para que “los productos que se industrialicen cada vez paguen menos retenciones”, como se hizo con el sector vitivinícola, con la intención de que “exporten más, generen más trabajo, se vuelvan más competitivos y tengan más utilidades”.

Durante el acto realizado en la localidad de Luján de Cuyo, Fernández recordó que hace 18 años, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, juntos lanzaron un primer plan para el sector del vino, que ha tenido logros y que ahora debiera rediscutirse y relanzarse.

“El vino argentino es un muy buen vino, no sólo lo saben los argentinos. El mundo entero reconoce la calidad”, señaló Fernández y llamó a debatir para “darle fuerza” a una producción que ya se realiza en 18 provincias de todo el país.

En su primera visita a la provincia desde que es presidente, el jefe de Estado dijo en ese sentido que “hay un potencial de desarrollo enorme” que no se debe desaprovechar y destacó las palabras dichas previamente por el gobernador local, Rodolfo Suárez, para trabajar en el “encuentro” entre posiciones diversas que permitan acrecentar la producción.

“Lo que debemos hacer es darnos un plan, como sociedad. Ganan los que producen en las vides, ganan los empresarios, ganan las provincias, gana el Estado nacional”, dijo el jefe de Estado, quién además pidió “ser parte” del “debate”.

Suárez coincidió con el Presidente en su llamado a la unidad de los diversos sectores: “Es hora de ir por los beneficios que solo la unidad puede tener para que podamos tener un programa de desarrollo que pueda ser sostenido en el tiempo. Hablo de la unidad en los propósitos”.

“No tengo dudas de que Argentina, y particularmente Mendoza, tienen enormes potencialidades de progreso. Hablo de potencialidades porque nada se va a hacer solo, por generación espontánea, ni lo vamos a conseguir si esperamos que un gobierno lo solucione todo”, agregó el gobernador.

Por su parte, el presidente de COVIAR, José Zuccardi, señaló: “Trabajamos institucionalmente por un incremento de los reintegros de exportación para vinos y mostos, que el Gobierno nacional concretó; esto constituye también un paso positivo junto a la eliminación de los derechos de exportación para las pasas y uvas en fresco”.

El Presidente arribó este mediodía a la ciudad de Mendoza, donde fue recibido en la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea en Las Heras, por el gobernador Rodolfo Suárez y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

