Alberto Rodríguez Saá apuntó contra el Gobierno: «Tienen un presupuesto deficitario»

El gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá apuntó contra el gobierno nacional al alertar que tienen un “presupuesto deficitario”, que lo terminan pagando los trabajadores con inflación o con el aumento de impuestos.

Sus declaraciones llegaron a pocos días de la reunión que tendrán todos los mandatarios provinciales con el ministro Martín Guzmán, en la que hablarán de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante el Consejo Económico y Social de su provincia, en el que participaron autoridades de San Luis y representantes del sector empresaria, Rodríguez Saá defendió su gestión: “Nosotros tenemos algo que no tiene nadie y es casi un tema constitucional: presupuesto equilibrado”.

“Presupuesto equilibrado es algo que se va a planear todas las ideologías. Todos los grandes jefes de Estado van a decir ‘presupuesto equilibrado’. Nadie va a hablar de un presupuesto deficitario y si es superavitario porque sobra plata, un fondo anticrisis, que es lo que hacemos en San Luis. ¿Por qué ahora nosotros podemos hacer lo que hacemos? Todos estos créditos ¿Ustedes creen que la provincia tiembla? No, no tiembla. Nosotros nos bancamos porque tenemos un fondo anticrisis, lo hemos previsto, no le estamos metiendo la mano en el bolsillo a otro para pagar”, justificó el gobernador.

En ese sentido, explicó que “lo contrario de presupuesto equilibrado es un presupuesto deficitario: la Nación y muchas provincias de Argentina y no salen de eso. Y es fácil salir de eso”.

“¿Por qué no hay que tener un presupuesto deficitario? ¿Por qué la Nación tiene este presupuesto deficitario y tiene problemas? ¿Por qué otras provincias tienen problemas? Porque tienen un presupuesto deficitario. Y el presupuesto deficitario tenes que hacerte una pregunta: ¿Quién paga el déficit?”, insisitó durante su discurso.

Rodríguez Saá respondió: “Se paga con impuestos. Pregunto: ¿Estamos en condiciones de subir impuestos? No ¿Cómo vas a subir los impuestos por una inoperancia de los gobiernos? Lo pagan los trabajadores con inflación”.

Por otro lado, aclaró que -si bien mantuvo conversaciones con el Ministerio del Interior de la Nación- no firmó el Pacto Fiscal, como sí lo hicieron el resto de las 23 provincias. “San Luis no firmó en la época de Macri, tampoco firmó en la época de Fernández y tampoco va a firmar ahora el Pacto Fiscal”, resaltó.

“Yo tengo que salir aclarar que no lo firmé, no viajé, no firmé y aparezco como firmando. Entonces tengo que aclarar: no firmé el Pacto Fiscal”, explicó.

El mandatario se explayó sobre este tema en la reunión en el salón de la Puntanidad, y recordó que el Pacto Fiscal era principalmente ceder soberanía sobre los impuestos provinciales, “que la Nación manejara nuestros impuestos provinciales, o sea que era un restricción a nuestros derechos constitucionales, nuestra autonomía y renunciar a los juicios que las provincias puedan o no tener con la Nación”.

Además, recordó la consulta popular que se realizó en su momento en San Luis: “Nos obliga a lo que hemos pergeñado, que es seguir con los juicios, entonces yo no firmé el Pacto Fiscal en la era Macri, no firmo en la era Fernández. Macri decía que a los impuestos solo podía aumentarlos la Nación y Fernández devolvió esa facultad pero con restricciones. San Luis tiene la presión impositiva más baja del país y no vamos a subir los impuestos “.

