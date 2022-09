Alberto Rodríguez Saá dejó la Liga de Gobernadores: «Es casi un club social»

Compartir

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, decidió romper con la Liga de Gobernadores al mantener diferencias con respecto a la propuesta para modificar la composición de la Corte Suprema y la visión que obtuvo la organización sobre los objetivos planteados originalmente.

En una entrevista radial, el mandatario provincial aseguró que desde la conformación del grupo hasta la fecha distintos puntos en común y premisas se modificaron, algo que le generó malestar. Sobre ello, lamentó: «Todo se ha deformado».

Tras reunirse hace una semana para alinearse detrás del repudio al ataque a Cristina de Kirchner, los mandatarios volvieron a encontrarse en el CFI, en la Ciudad de Buenos Aires, esta vez para acordar una serie de reclamos al Gobierno nacional.

«No sé si vuelva”, aseguró, y justificó que con la Liga se esperaba «una mirada del interior mucho más grande” y se generó “expectativa» con que se iba a «hablar de los temas federales, de los problemas que el país no resolvía».

«Tomamos un tema muy importante como el de la Corte Suprema de Justicia, pero en el camino se bastardeó, en el Senado se bastardeó y hoy creo que está hiperbastardeado”, argumentó, siendo uno de los temas que más pesaron al momento de tomar la decisión de irse.

Desde su punto de vista, el grupo plantea «modificar ese proyecto para hacer uno peor», y resaltó que el original «era para todos con un clima de unidad, que todos los gobernadores pudieran proponer cuatro personalidades para integrar la Corte” y después “el presidente de la nación entre los cuatro elegir a uno para armar una Corte federal con nombres nuevos”

“Todo esto se ha deformado”, repitió Rodríguez Saá, y agregó que los gobernadores deben preocuparse de “hablar del hambre, de la desocupación, de la deuda externa y llevar soluciones».

Con respecto al envío de una carta a Juan Manzur, el jefe de Gabinete, con motivo del proyecto de ley del Presupuesto 2023, se posicionó en contra de esa acción y aseveró que la Liga ahora «es casi un club social”-

“No sé si vuelva a la reunión de gobernadores, no creo que deba ser así, tiene que ser una mirada del interior mucho más grande”, pidió en contacto con Radio Nacional San Luis.

El alejamiento de Rodríguez Saá era algo que se comenzó rumorar esta semana como consecuencia de la falta de su rúbrica en el documento que enviaron los gobernadores a Manzur para sugerirle una guía de diez puntos que debería contener el Presupuesto 2023.

En el texto se ratifica el pedido de federalización del Presupuesto 2023, los subsidios al transporte público y a las tarifas energéticas diferenciales, obras públicas, un plan para transformar planes sociales en empleo, y desarrollo productivo, entre otras cuestiones.

“Es preciso lograr una participación activa de todos las legisladores nacionales en un modelo de consenso para lograr definitivamente que el presupuesto 2023 no sea fruto de disputas parciales sino de un consenso institucional en donde las diferencias particulares no impidan al Poder Ejecutivo contar con una herramienta indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos y argentinas”, enfatizaron.

Al mismo tiempo, plantearon como crucial “respetar las autonomías provinciales en el marco de nuestro sistema representativo, republicano y federal respecto a las decisiones de carácter institucional en cada una de nuestras jurisdicciones evitando injerencias externas que pretenden condicionar el desenvolvimiento de las instituciones”.

