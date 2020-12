“Alberto y Cristina van a seguir, los funcionarios estamos de paso”

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner “son los que conducen y ellos van a seguir” y sostuvo que los “funcionarios estamos de paso y está bien que así sea”, lo que “no tiene nada que ver con una ruptura en el Frente de Todos”.

“Tenemos que ser conscientes de que siempre nos atacan por el mismo lado, quieren mostrar nuestros debates internos como contradicciones insalvables para buscar una pelea en el Frente de Todos”, dijo Cafiero, al participar de un encuentro virtual organizado por el Frente Patria Grande.

En ese marco, instó a la militancia a “tener en cuenta las prioridades de Alberto y Cristina, que son quienes conducen” y agregó: “Y está bien lo que dijo ayer Cristina, de que si hay funcionarios que no sirven busquen otro camino, porque es lo mismo que dice el Presidente siempre”.

De esta manera, se refirió al discurso de ayer de la Vicepresidenta en el marco del acto que se desarrolló en el Estadio Único de La Plata, junto al presidente Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Alberto y Cristina son los que conducen, y ellos van a seguir. Los funcionarios estamos de paso y está bien, y tiene que ser así y no tiene que ver con una ruptura del equilibrio del Frente de Todos”, dijo Cafiero y pidió dejar las especulaciones para “que los editorialistas escriban mientras nosotros reconstruirnos nuestro país”.

En tanto, Cafiero destacó la “fortaleza” del Frente de Todos que “se vio ayer en el acto”, del que también participaron la vicegobernadora Verónica Magario; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Tenemos que hacer eje en la fortaleza de nuestro espacio político. Hay que destacar esa unidad en la diversidad”, instó el jefe de ministros ya que, de lo contario -según advirtió- se le dará lugar al “pensamiento dominante que busca instalar el modelo de (Mauricio) Macri, con Macri o sin Macri, puede ser con Larreta, o con otra figura”.

Para el funcionario, “lo que quedó claro es que hay dos modelos de país, y que parte de la dinámica que se busca, es la de mostrar que hay rupturas en nuestro frente”.

“Han perdido hasta la creatividad para atacarnos. Siempre vuelven a si Cristina toma o no el té con Alberto. Nosotros tenemos que reafirmar el cambio de prioridades al que se comprometieron Alberto y Cristina, que son quienes conducen”, insistió.

“Alberto y Cristina conducen el Frente de Todos, un espacio que tiene que permanecer unido a fin de trabajar para los que menos tienen”, sintetizó. Por otra parte, valoró el “gran acierto del año pasado en buscar la unidad, lo que fue fundamental no solo para ganar una elección sino también para cambiar el rumbo de la Argentina”.

“Alberto y Cristina se comprometieron en un cambio de prioridades ya que desde el 2016 se había acentuado un modelo de endeudamiento y altas tasas de interés”, dijo, tras definir que la “bicicleta financiera era el modelo político y económico del macrismo”.

Cafiero formuló sus declaraciones a modo de balance en el marco de un encuentro sobre Programas de Buen Gobierno, al abrir el panel titulado “Desafíos de la Argentina”, en el encuentro organizado por el Frente Patria Grande.

