Alcaraz es campeón en Queen’s y recuperó el número 1 del ranking ATP antes de Wimbledon

Carlos Alcaraz levantó su quinto título de la temporada en el ATP 500 de Queen’s y volvió a superar a Novak Djokovic, reciente 23 veces campeón de Grand Slam, en lo más alto del ranking. El español derrotó al australiano Álex de Miñaur por doble 6-4 y demostró que es un tenista versátil que se adapta a cualquier superficie. Con Wimbledon a la vuelta de la esquina, el flamante número 1 del planeta dejó claro que buscará plantarle batalla al serbio en la Catedral del Tenis.

“Significa mucho tener mi nombre en el trofeo. Es especial para mí jugar aquí. Tantas leyendas han ganado aquí, así que ver mi nombre en el trofeo rodeado de los grandes campeones para mí es increíble”, explicó Alcaraz tras unirse a jugadores de la talla de Rafael Nadal, Pete Sampras y John McEnroe como antiguos ganadores en Queen’s. Cabe destacar que era el tercer torneo en la carrera del oriundo de El Palmar sobre césped.

A pesar del impresionante récord de Djokovic en Wimbledon, Carlitos será el máximo cabeza de serie en el tercer Grand Slam de la temporada. “Ayuda mucho llegar a Wimbledon como número uno. Es increíble, pero una vez más no sería posible sin el apoyo de toda la gente durante toda la semana”, añadió el campeón. El jugador de 20 años no superó la cuarta ronda en sus dos intentos anteriores en Londres, pero sus recientes actuaciones sugieren que será la mayor amenaza para Novak.

Tras superar en primera ronda al lucky loser francés Arthur Rinderknech, Alcaraz no cedió ni un set en sus cuatro últimos partidos en Queen’s. De Miñaur se había deshecho de Andy Murray y del número seis del mundo, Holger Rune, en su camino hacia la final. Sin embargo, el australiano estuvo impreciso en los pasajes claves del encuentro y sólo le quedó lamentar la habilidad de su rival a la hora de ganar los puntos importantes en un duelo muy reñido.

Más allá de la derrota, Álex se mostró contento por su desempeño en el certamen. “Fue una gran semana para mí. Estuvimos cerca pero no fui capaz de conseguir el título. Jugó demasiado bien Carlos”, reconoció luego de la premiación. De Miñaur tuvo dos puntos de quiebre para servir en el primer set cuando lideraba 4-3 pero el español reaccionó a tiempo para defender las oportunidades y terminar ganando el primer set.

Pero no todo fueron sonrisas para el nuevo líder del ranking ya que tuvo que someterse a un largo tratamiento para vendarse el cuádriceps derecho en el segundo set que preocupó a todos los espectadores presentes de cara a Wimbledon. Los movimientos de Alcaraz no parecieron verse afectados y volvió a aprovechar su único punto de ruptura para adelantarse 3-2. Dos errores aislados dieron esperanzas al australiano en el último juego, cuando Carlos se encontró 0-30 abajo. Pero su potente saque le sacó del apuro y cuatro puntos consecutivos le aseguraron el título y el regreso al número uno del mundo.

