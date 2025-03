Alcaraz frenó a Fran Cerúndolo y quedó a dos partidos del tricampeonato en Indian Wells

El viento quiso robarse el protagonismo de la noche en el desierto californiano, pero Carlos Alcaraz (3°) y Francisco Cerúndolo (26°) lo evitaron, disputando un entretenido encuentro de cuartos de final en el Masters 1000 de Indian Wells, que terminó con victoria para el español por 6-3 y 7-6 (4).

Tras un comienzo irregular de ambos, poco a poco el murciano se fue erigiendo como el mejor de los dos, salvando varias situaciones de riesgo. Es que el nacido en Buenos Aires hace 26 años, dispuso de seis ocasiones para tomar el saque rival, pero no logró concretarlas, algo que sí hizo Alcaraz una vez, tras contar con apenas dos oportunidades.

Diferente fue la segunda manga, ya que Cerúndolo pudo finalmente abrochar un break, pero no le fue suficiente para torcer la pulseada, debido a la rápida reacción del ibérico, que mandó la definición el tiebreak. Y fue en el desempate cuando el pupilo de Juan Carlos Ferrero volvió a imponer su jerarquía para llevarse el pase a semifinales y quedar a solo dos partidos de ser tricampeón, luego de los títulos logrados en 2023 y 2024, respectivamente

Actualmente, Alcaraz lleva 20 victorias en toda su carrera en Indian Wells, siendo 16 de ellas de manera consecutiva y es el segundo jugador en alcanzar las dos decenas de triunfos en menor cantidad de partidos (22) en un Masters 1000, solo por detrás de Rafael Nadal, quien lo hizo en 21 juegos en Monte-Carlo y Roma.

La siguiente parada del ex N°1 del mundo en este certamen será frente a Jack Draper (14°), quien se encargó de eliminar al estadounidense Ben Shelton (12°), dejando al cuadro masculino sin presencia de jugadores locales.

«Creo que fue un poco más duro que en mi partido anterior. Había más viento y hacía más frío. Las condiciones eran realmente duras y la realidad es que no jugué tan bien. Creo que simplemente sobreviví. Salvé muchos puntos de quiebre, muchas oportunidades a su favor. Estoy muy feliz por ello», explicó el actual bicampeón de este certamen.

«Cuando no estás en tu mejor día, tienes que encontrar, otras soluciones, otras cosas para poder estar a la altura del oponente, por eso que fui mucho a la red, porque me sentí mucho mejor en ahí que desde la línea de base», agregó el murciano, justificando sus reiterativas subidas a la volea durante el compromiso frente al argentino.